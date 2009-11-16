تیم آذربایجان شرقی قهرمان مسابقات تکواندو نوجوانان پسر کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین در بیستمین دوره رقابتهای قهرمانی تکواندو نوجوانان پسر کشور که با حضور 300 ورزشکار در قزوین جریان داشت: تیم آذربایجان شرقی با دو طلا، دو نقره و کسب 57 امتیاز اول شد، تیم کرج با دو طلا، یک نقره و کسب 48 امتیاز در سکوی دوم ایستاد و تیم تهران با دریافت دو طلا، دو برنز و 46 امتیاز در جای سوم قرار گرفت.

در این رقابتها تیم اصفهان نیز با بدست آوردن یک مدال طلا، یک نقره و یک برنز با 37 امتیاز در رده چهارم جای گرفت و قم با یک نقره و سه برنز و 35 امتیاز مقام پنجم رقابتها را از آن خود کرد.

در آخرین روز این مسابقات که در اوزان زوج پیگیری شد این نتایج بدست آمد: در وزن دوم پارسا ناظمی از اصفهان اول شد، محمود رحیمی از کرج در رده دوم جای گرفت و و محمدقلی پور از گیلان و حامد اصلانی از قزوین الف به طور مشترک سوم شدند.

در وزن چهارم: حسین کریمی از آذربایجان شرقی اول شد، سعید نصیری از اصفهان دوم شد و کاوه رضایی از تهران و یوسف باقری از قم مشترکا سوم شدند.

در وزن ششم: رتبه اول را مهدی سلیمی از توابع تهران کسب کرد، میلاد فهمیده از آذربایجان شرقی دوم شد و مقام سوم به طور مشترک نصیب یاشار محمدی از قم و ساسان رجب پور از فارس شد.

در وزن هشتم: آرش قدیمی افشار از تهران و یاسر اکبری از آذربایجان شرقی بترتیب اول و دوم شدند و حسین عابدی از توابع تهران و امیر شاهسوند از خراسان رضوی در جایگاه سوم قرار گرفتند.

در وزن دهم: علی ساعدی فر از خوزستان اول شد، کسری محمودی از قزوین الف به مقام دومی رسید و علیرضا غفاری از اصفهان و امیرعزیزی از کرمانشاه سوم شدند.



همچنین علی ساعدی فر از خوزستان به عنوان فنی ترین تکواندوکار انتخاب شد و تیم قزوین کاپ اخلاق را گرفت.

بیستمین دوره رقابتهای قهرمانی تکواندو نوجوانان کشور با شرکت 34 تیم به مدت دو روز در سالن مجموعه ورزشی شهید بابایی شهر قزوین برگزار شد.