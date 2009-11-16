75 درصد پزشکان خانواده از فعالیت خود رضایت ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی روز دوشنبه در حاشیه نخستین نشست هم اندیشی وزارت بهداشت با وزرای سابق این وزارتخانه در جمع خبرنگاران، توسعه سیستم شبکه و نظام ارجاع را از اولویتهای وزارت بهداشت عنوان کرد و گفت: تنها از این طریق است که می‌توان خدمات مربوط به سلامت را به صورت عادلانه به همه مردم ارائه کرد.

وزیر بهداشت افزود: از طرف دیگر، امکان اجرای این طرح در شهرها بدون حضور پزشک خانواده وجود ندارد. همچنین این طرح باید مرحله به مرحله پیش رود به طوری که این طرح تاکنون در شهرهای زیر 20 هزار نفر انجام شده هرچند که کامل نبوده است اما در مجموع باید تا شهرهای زیر 100 هزار نفر اجرا شود.

وی ادامه داد: به منظور توسعه سیستم شبکه در شهرهای زیر100 هزار نفر نیز دو مرحله در نظر گرفته شده که با توجه به اعتبارات تا پایان سال این طرح در شهرهای تا 50 هزار نفر جمعیت اجرا شود و در صورت تامین اعتبارات به شهرهای زیر 100 هزار نفر برسد. این اعتبارات را وزارت بهداشت باید از وزارت رفاه دریافت کند که امیدواریم با مشخص شدن وزیر رفاه هرچه سریعتر ستاد ملی پزشک خانواده تشکیل شده و قراردادهای مربوط به آن هرچه سریعتر منعقد شود.

وزیر بهداشت گفت: همچنین پزشکان خانواده در مناطق مختلف باید تفاوت دستمزد داشته باشند تا بتوان در آنها انگیزه بیشتری برای ارائه خدمات ایجاد کرد. در حال حاضر این تفاوت‌ دستمزدها وجود دارد اما باید ساماندهی در این زمینه صورت گیرد. اگر اعتبارات مربوط به این امر وجود داشته باشد می‌توان کم و کاستی‌های آنرا جبران کرد.

دستجردی با بیان اینکه در حال حاضر در حدود 67 تا 70 درصد مکانهایی که باید از پزشک خانواده برخوردار باشند، از این خدمت بهره می‌گیرند، در رابطه با میزان رضایتمندی پزشکان خانواده گفت: تقریبا حدود 25 درصد از پزشکان خانواده از فعالیت در این زمینه رضایت‌مندی کاملی نداشتند. در 70 تا 75 درصد باقی مانده هم رضایتمندی صددرصد نیست. بنابراین باید اقداماتی صورت گیرد تا این رضایت مندی‌ها به 100 درصد افزایش یابد.

وی با تاکید بر لزوم اجرای نظام شبکه و پزشک خانواده در شهرهای زیر 50 هزار نفر تا پایان سال تاکید کرد و گفت: وزارت بهداشت در صورت تامین اعتبارات می‌تواند اجرای این طرح را تا شهرهای 50 هزار نفر به راحتی انجام دهد. برای اجرای این طرح در شهرهای 50 تا 100 هزار نفر نیز وزارت بهداشت آماده است اما باید مشخص شود که اعتبارات وزارت رفاه برای اجرای آن تا چه حدودی است.

دستجردی در ادامه با ابراز نارضایتی از تاخیر سازمانهای بیمه‌گر در پرداخت طلب بیمارستانهای دولتی، گفت: سازمان بیمه تامین اجتماعی تا پایان شهریورماه حدود300 میلیارد تومان به دانشگاه‌های علوم پزشکی بدهکار است که این قطعا بحرانی برای فعالیت بیمارستانهای دولتی خواهد بود.

وزیر بهداشت تاکید کرد: مشکل آن است که متاسفانه این پولها مانند قلکی در سازمان تامین اجتماعی است و هیچ استفاده و سرمایه گذاری در آن نمی‌شود، چرا که در حقیقت بیمه شدگان حق بیمه خود را می‌پردازند اما سیستم تامین اجتماعی این پول‌ها را به وزارت بهداشت نمی‌پردازد.

دستجردی ادامه داد: سازمان بیمه تامین اجتماعی دلیل تاخیر در پرداختها را کسری اعتبارات عنوان می‌کند. این در حالی است که این اعتبارات، اعتباراتی است که از بیمه مردم بوده و مردم خود هزینه‌هایشان را پرداخت کرده‌اند. بنابراین این سازمان بیمه‌گر نباید در پرداخت به وزارت بهداشت مشکل داشته باشد. در مجموع امیدواریم با مشخص شدن وزیر رفاه، کسری‌ها و بدهی‌های این وزارتخانه سریعتر به وزارت بهداشت پرداخت شود.