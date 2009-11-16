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۲۵ آبان ۱۳۸۸، ۱۴:۵۷

"بابا نظر" به چاپ دوازدهم رسید

کتاب "بابا نظر" شامل خاطرات شفاهی شهید محمدحسن نظرنژاد در مصاحبه با حسین بیضایی تولید دفتر ادبیات و هنر مقاومت حوزه هنری به چاپ دوازدهم رسید.

به گزارش  خبرگزاری مهر،این کتاب براساس خاطرات شفاهی شهید نظرنژاد، جانباز 95 درصد  است که 140 ماه حضور در جبهه‌های جنگ را در کارنامه خود دارد.

 به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی خبرگزاری فارسطی مراسمی با حضورمرتضی سرهنگی، مدیر دفتر ادبیات و هنر مقاومت حوزه هنری، حسین بیضایی، مصاحبه‌گراین اثر و محمد حمزه‌زاده، مدیرعامل انتشارات سوره مهر، از این کتاب تجلیل می کند.

 مراسم تجلیل از کتاب "بابا نظر" ساعت 11 روز دوشنبه 25 آبان  در محل خبرگزاری فارس، واقع در خیابان انقلاب اسلامی، چهارراه کالج، کوچه سعیدی، شماره 7 برگزار می ‌شود.

کد مطلب 984541

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