به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدباقر قالیباف روز دوشنبه در مراسم افتتاح 42 پروژه فرهنگی، اجتماعی، عمرانی و... در منطقه 13 با بیان این که پروژه اتوبان امام علی (ع) به دلیل تغییر طراحی و تبدیل عرض آن از 75 متر به 45 متر با تاخیر مواجه شد، گفت: طراحی این اتوبان به صورت دو طبقه در منطقه 13 دو سال قبل آغاز شد تا آنها که باور ندارند باورشان شود که اتوبان دو طبقه هم می توان احداث کرد.

وی با اشاره به اینکه احداث این اتوبان در مناطق 14 و 15 نیز آغاز شده استف افزود: اعتبارات این پروژه کامل شده و اطمینان داریم که احداث این اتوبان که برای منطقه 13 سرنوشت ساز است به سرعت انجام خواهد شد.

شهردار پایتخت به دیگراقدامات انجام شده در حوزه حمل و نقل در این منطقه اشاره کرد و بیان داشت: منطقه 13 از اتوبوسهای تندرو برخوردار شده که امکان دسترسی شهروندان را به غرب ، جنوب و شمال شرق فراهم کرده است.

قالیباف ادامه داد: یکی دیگر از مهمترین اتفاقات در این منطقه ، راه اندازی خطوط مترو است که کار بسیار طاقت فرسایی بود که عملیات نصب و ریل گذاری آن آغاز شده و منتهی الیه شرق تهران را به غرب تهران و محدوده شهرک اکباتان متصل خواهد کرد.

وی به توافقات انجام شده با نیروهای مسلح اشاره کرد و گفت: طبق توافقات انجام شده با نیروهای مسلح، کمبود سرانه فضای سبز و خدماتی این منطقه تا حدی جبران خواهد شد.

یکی دیگر از مهمترین اتفاقات در این منطقه ، راه اندازی خطوط مترو است که کار بسیار طاقت فرسایی بود که عملیات نصب و ریل گذاری آن آغاز شده و منتهی الیه شرق تهران را به غرب تهران و محدوده شهرک اکباتان متصل خواهد کرد قالیباف

شهردار تهران افزود: مجموعه جنگ افزار مجموعه ای است که تاثیر مثبتی برای شهروندان این منطقه نداشت و شهرداری آن را برای احداث مکانهای فرهنگی و اجتماعی تملک کرده است ضمن اینکه ای اقدام در خصوص بن بستهای خیابان نیروی هوایی نیز انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه از شهردار منطقه 13 نیز می خواهیم عملیات اجرایی این اقدامات را به سرعت انجام دهد یادآور شد: عقب نشینیهای جدی نیز در این منطقه داشته ایم به عنوان مثال، محدوده خیابان دماوند که ضلع شمالی آن پیشرفت خوبی داشته و عقب نشینی ضلع جنوبی نیز با تلاش دوستان انجام خواهد شد، همچنین عقب نشینی خیابان پیروزی که این موارد از 20 سال پیش د دستور کار قرار گرفته بود.

قالیباف به ادامه تکمیل اتوبان شهید یاسینی نیز اشاره کرد و اظهارداشت: تکمیل این اتوبان یکی از بهترین اتفاقات در این منطقه است و امکان دسترسی به مهمترین فضاهای تفریحی و ورزشی به ویژه دسترسی به منطقه سرخه حصار را فراهم خواهد کرد.

شهردار پایتخت با بیان اینکه منطقه 13 جزء مناطق جنوبی محسوب نشده اما از بسیاری از آیتمهای زندگی مناسب برخوردار نیست گفت: بافت فرسوده، کمبود سرانه فضای سبز، حمل و نقل عمومی در این منطقه از وضعیت خوبی برخوردار نیست و موجب شده زمینه رشد آنطور که باید در این منطقه فراهم نشود.

وی ادامه داد: فعالیهای گسترده در منطقه به محلات متراکم و با بافت فشرده اختصاص یافته و برنامه خاصی برای آنها خواهیم داشت و اطمینان خواهم داد که سال آینده این اتفاقات تاثیر مثبتی در منطقه 13 خواهد گذاشت.

در ادامه این مراسم مهندس خلیل راحتی در خصوص پروژه های افتتاح شده در این منطقه اظهار داشت: این پروژه ها سرانه فضای سبز، خدماتی، ورزشی و... را تا حدودی افزایش خواهد داد.

وی افزود: افزایش سرانه فضای سبز یکی از برنامه های منطقه 13 خواهد بود که به دنبال آن ، ایجاد فضای سبز در بام ساختمانهای عمومی و همچنین ایجاد فضای سبز عمودی به جای نمای ساختمانها در دستور کار قرار گرفته است.

همچنین شورایاران منطقه 13 با اهداء لوح تقدیر از فعالیت شهردار تهران و شهردار منطقه 13 تقدیر به عمل آوردند.