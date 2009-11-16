3400 طرح و پروژه در بیرجند اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حسن خسروی ظهر دوشنبه در جمع مدیران بیرجند با بیان اینکه این طرح ها از مصوبات سفرهای رئیس جمهور به استان است، افزود: برای اجرای این طرح ‌ها 588 میلیارد تومان هزینه شده است.

فرماندار بیرجند از مسئولان خواست برای ارتقای سطح کیفی مبلمان شهری و امکانات این شهرستان بیش از پیش تلاش کنند.

مدیر‌کل بازرسی خراسان جنوبی نیز در این مراسم گفت: اهمیت امر نظارت و بازرسی بر هیچکس پوشیده نیست به ویژه در حوزه مدیریت که با جان، مال و حیثیت مردم مرتبط است، اهمیت بحث نظارت و بازرسی صد چندان می ‌شود.

عباس فرزادنیا با اشاره به آیات و روایات بر اهمیت بحث نظارت تاکید کرد و افزود: امر نظارت و بازرسی، ایجاد محدودیت نمی ‌کند بلکه برای سالم نگهداشتن امور لازم و ضروری است.

وی اضافه کرد: تقویت امر نظارت و بازرسی به کیفیت و سلامت امور کمک می ‌کند و نظارت چه از ناحیه دستگاه ‌های برون تشکیلاتی و چه از سوی بخشهای درون تشکیلاتی باشد نتایج مثبتی به همراه دارد.

مدیر‌کل بازرسی خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: اداره ‌کل بازرسی استان به عنوان متولی امر نظارت و بازرسی، سیاستهای کلی خود را ترسیم و با برنامه‌ های دقیق این سیاستها را عملی می ‌کند و این برنامه ‌ها نیز که از چند ماه پیش از سال جدید مشخص شده و به تایید سازمان مرکزی می ‌رسد و بر اساس این برنامه در دستگاه ‌های اجرایی حضور پیدا می‌ کنیم.