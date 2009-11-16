ظرفیت کتابخانه های کانونهای مساجد خراسان رضوی به 400 باب می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد حسین عبداللهی بعد از ظهر دوشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: تعداد کتابخانه های کانونهای مساجد در سال 87 به 348 باب رسید که با توجه به افزایش کانونهای مساجد کتابخانه های این مراکز نیز تا پایان سال جاری به بیش از 400 باب افزایش خواهد یافت.



مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد خراسان رضوی افزود: در حقیقت این کتابخانه ها از سوی دبیرخانه کانونهای مساجد خراسان رضوی سرپرستی و تجهیز و نیز متفاوت از دیگر کتابخانه ها اداره می شوند.



عبداللهی گفت: تلاش و هدف ما در این مجموعه توانمندسازی کتابخانه های کانونهای فرهنگی هنری است که بخشی از این توانمند سازی مرهون تلاش های کتابداران کانونهای مساجد است.



وی در خصوص اخلاق کتابداران کانونهای مساجد گفت: تعهد، اخلاق، خردگرایی و ... از شاخصه هایی است که یک کتابدار موفق کانون باید در راستای فعالیت هایش مد نظر داشته باشد.