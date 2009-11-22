مخالف تاثیر دروس سالهای اول و دوم دبیرستان در کنکور هستیم

مهدی ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: مسئولان وزارت علوم معتقدند که نمرات سال اول و دوم متوسطه نیز در کنکور موثر باشد اما ما با به دلایل منطقی و کارشناسی شده با این موضوع موافق نیستیم.

طبق مصوبه مجلس کنکور کارشناسی دانشگاهها باید تا سال 1390 حذف شود اما هم اکنون مسئولان وزارت علوم عنوان می کنند که آموزش و پرورش توانایی اجرای این قانون را ندارد و به مجلس پیشنهاد تعویق آن را تا سال 1393 داده اند.

مدیرکل اداره سنجش وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: به همین دلیل کمیته حذف کنکور از ما خواسته اند که نظرات و دلایل خود را در این باره مطرح کنیم تا مسئولان هر دو وزارتخانه تصمیم گیری کنند.

مدیرکل اداره سنجش وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه اگر تنها نمرات سال سوم متوسطه و پیش دانشگاهی در کنکور تاثیر داده شود، امکان اجرای قانون حذف کنکور تا سال 1390 هست، افزود: ولی اگر قرار باشد سال دوم نیز نهایی شود اجرای این قانون با تاخیر روبرو خواهد شد.

ناصری درباره طرح وزیر علوم در باره برگزاری کنکور فصلی گفت: ما در جزئیات این طرح قرار نگرفته ایم و نمی توانیم درباره آن نظر دهیم.

کامران دانشجو در حالی پیشنهاد برگزاری کنکور چند فصلی را به مجلس ارائه داد که وزارت آموزش و پرورش به عنوان یکی رکن اصلی در اجرای قانون حذف کنکور طی این مدت بدون وزیر اداره می شد.