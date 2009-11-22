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۱ آذر ۱۳۸۸، ۱۰:۱۰

ناصری در گفتگو با مهر:

مخالف تاثیر دروس سالهای اول و دوم دبیرستان در کنکور هستیم

مخالف تاثیر دروس سالهای اول و دوم دبیرستان در کنکور هستیم

مدیرکل اداره سنجش وزارت آموزش و پرورش در حالی که مسئولان وزارت علوم بر تاثیر نمرات دو پایه اول و دوم متوسطه در کنکور اصرار دارند گفت: ما با تاثیر نمرات این دو پایه تحصیلی در کنکور مخالف هستیم.

مهدی ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: مسئولان وزارت علوم معتقدند که نمرات سال اول و دوم متوسطه نیز در کنکور موثر باشد اما ما با به دلایل منطقی و کارشناسی شده با این موضوع موافق نیستیم.

طبق مصوبه مجلس کنکور کارشناسی دانشگاهها باید تا سال 1390 حذف شود اما هم اکنون مسئولان وزارت علوم عنوان می کنند که آموزش و پرورش توانایی اجرای این قانون را ندارد و به مجلس پیشنهاد تعویق آن را تا سال 1393 داده اند. 

مدیرکل اداره سنجش وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: به همین دلیل کمیته حذف کنکور از ما خواسته اند که نظرات و دلایل خود را در این باره مطرح کنیم تا مسئولان هر دو وزارتخانه  تصمیم گیری کنند.

مدیرکل اداره سنجش وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه اگر تنها نمرات سال سوم متوسطه و پیش دانشگاهی در کنکور تاثیر داده شود، امکان اجرای قانون حذف کنکور تا سال 1390 هست، افزود: ولی اگر قرار باشد سال دوم نیز نهایی شود اجرای این قانون با تاخیر روبرو خواهد شد.

ناصری درباره طرح وزیر علوم در باره برگزاری کنکور فصلی گفت: ما در جزئیات این طرح قرار نگرفته ایم و نمی توانیم درباره آن نظر دهیم. 

کامران دانشجو در حالی پیشنهاد برگزاری کنکور چند فصلی را به مجلس ارائه داد که وزارت آموزش و پرورش به عنوان یکی رکن اصلی در اجرای قانون حذف کنکور طی این مدت بدون وزیر اداره می شد.

کد مطلب 984559

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