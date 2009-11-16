فروش نمادین بلیت موزه موسیقی در اولین روز کاری

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم با حضورعلی مرادخانی مدیر موزه موسیقی، سید عباس سجادی و اهالی مطبوعات برگزار شد تا اولین روز کاری موزه با ورود اساتید پیشکسوت موسیقی کشورمان آغاز شود.

بلیت های فروخته شده با سریال 1001 و 1002 به مصطفی کمال پورتراب و حسین دهلوی بلافاصله پس از فروش با ثبت کد مخصوص آثار، به موزه موسیقی اهدا شد تا به عنوان سندی تاریخی در معرض دید عموم قرار گیرند.

بلیت رایگان برای خبرنگاران و موسیقیدانان

پیش از آغاز این مراسم رئیس موزه موسیقی در نشست دوستانه ای که در کافه موزه انجام شد ضمن ابراز خشنودی از آغاز اولین روز کاری موزه گفت: بسیار خوشحال هستیم که اولین روز کاری موزه با حضور اساتید بزرگ موسیقی آغاز می شود و این به عنوان حرکتی نمادین در تاریخ ثبت خواهد شد.

علی مرادخانی ادامه افزود: موزه ها گورستان تاریخی اند اما ما دوست نداریم اینجا تبدیل به گورستان سازها شود. به همین دلیل برنامه ای را تدراک دیده ایم تا هر از چند گاهی برخی اساتید با حضور در موزه، برخی از این سازها را بنوازند و در واقع اجراهایی با این سازها داشته باشند. هنر ما باید این باشد آنچه را که از گذشته گان به ارث می بریم در این جا جمع کرده و به طور کاربردی به نسل امروز خودمان تحویل دهیم.

وی همچنین تصریح کرد: ساعت کار موزه هر روز بجز شنبه ها از ساعت 10 تا 18 و قیمت بلیت موزه 2 هزار تومان قیمت گذاری شده است منتهی بازدید از موزه برای اساتید واعضای خانه موسیقی و همچنین برای خبرنگاران به طور رایگان خواهد بود و برای دانشجویان تمامی رشته ها نیز بلیت ها به طور نیم بها عرضه می شود.

شهرداری مساعدت بیشتری کند

مصطفی کمال پور تراب نیز در ادامه این نشست گفت: حمایت از فعالیت های موسیقایی به خصوص در زمینه حفظ و نگهداری آثار مربوط به هنرمندان از جمله کارهایی است که توسط شهرداری های همه شهرهای پیشرفته دنیا اتفاق می افتد و اینکه شهرداری تهران نیز در این زمینه گام هایی برداشته جای قدردانی دارد. منتهی این موزه آنگونه که من دیدم نیاز به حمایت های بیشتری برای رفع بسیاری از نواقص موجود دارد و ما این درخواست را از شهرداری برای مساعدت بیشتر داریم.

این استاد دانشگاه در ادامه افزود: من چند پیشنهاد را نیز برای دست اندرکاران موزه موسیقی دارم؛ اول اینکه سازهای بسیاری نزد اهالی هنر وجود دارد که به لحاظ ارزش تاریخی مهم هستند و این وظیفه دست اندرکاران موزه است که اینها را به هر شکل صحیحی که می توانند به موزه بیاورند. دوم اینکه برنامه ویژه ای برای مدارس در نظر گرفته شود تا دانش آموزان ضمن بازدید از این موزه با موسیقی کشور خودشان بیشتر آشنا شوند.

وی همچنین تاکید کرد: در موزه لوور پاریس یکی از روزهای هفته برای بازدیدکنندگان رایگان است؛ من پیشنهاد می دهم روز جمعه برای بازدیدکنندگان از موزه موسیقی ایران نیز رایگان باشد.

حسین دهلوی نیزضمن گلایه از برخی مدیریت های مرتبط با حوزه موسیقی گفت: متاسفانه در بسیاری از موارد مسئولانی که برای دستگاه ها و نهادهای مرتبط با موسیقی در نظر گرفته می شوند اصلا اطلاعی از موسیقی ندارند و این موضوع بسیار به جریان موسیقی کشور لطمه می زند. امیدواریم مسئولان این موضوع را نیز به طور جدی مد نظر قرار دهند.

احیاء چنگ و دیگر سازهای ایرانی

سید عباس سجادی نیز در بخشی از این نشست گفت: این موزه ظرفیت های بسیار زیادی دارد که باید از آنها استفاده کرد. یکی از این ظرفیت ها وجود کارگاهی است که می توان از آن برای احیاء بسیاری از سازهای ایرانی استفاده کرد. برخی از سازهای ایرانی مانند چنگ این روزها توسط کشوری مانند ترکیه در حال مصادره است و ما می توانیم با استفاده از حضور استاد قنبری مهر در کارگاه ساخت ساز و برگزاری مستر کلاس هایی سازهای ایرانی را یکبار دیگر احیا کنیم.

مراد خانی نیز ضمن تشکر از حضور پورتراب و دهلوی در این مراسم نمادین گفت: شما سرمایه های ارزشمند موسیقی ما هستید و آنچه امروز به عنوان موسیقی و موسیقیدان در جامعه وجود دارد حاصل تلاش مستمر و دلسوزی امثال شما اساتید گرانقدر است.

رئیس موزه موسیقی همچنین افزود: در حال حاضر یک استودیو ضبط نیز در کنار ساختمان اصلی موزه مشغول تکمیل است که تجهیز آن توسط متخصصان سوئیسی در حال انجام است. در این استودیو همچنین فضایی در نظر گرفته شده تا کسانی که علاقمند به دیدن پروسه ضبط موسیقی هستند بتوانند از نزدیک شاهد ضبط آثار باشند.

کمبود بودجه برای خرید سازها و کلکسیون ها

مرادخانی در پاسخ یکی از خبرنگاران که در مورد سازهایی که به طور امانی در موزه وجود دارند گفت: موزه موسیقی هنوز بودجه ای برای خریداری سازهای با ارزش ندارد؛ البته ردیف بودجه ای در شورای شهر با همیاری آقای مسجدجامعی ثبت شده است اما آنچه ما امروز از آن استفاده می کنیم فقط کفاف هزینه های روزمره موزه را می دهد و برای خرید بسیاری از این سازها باید کمک ها و مساعدت های جدی تری صورت بگیرد.

رئیس موزه موسیقی تصریح کرد: موزه موسیقی انتظار کمک از نهادهای مختلف را دارد چرا که معتقدیم موسیقی متعلق به همه ملت ایران است و باید از آن حمایت کرد. به هر حال کسانی هستند که سازها و کلکسیون های بسیار ارزشمندی در زمینه موسیقی ایران دارند و تمایل خود را برای واگذاری این گنجینه ها با قیمتی مناسب اعلام کرده اند و قطعا کمک های نهادها مختلف مر تواند در این زمینه گره گشا باشد.

بزرگداشت استاد قنبری مهر

مرادخانی در مورد برنامه های آینده موزه گفت: از جمله برنامه هایی که برای این موزه در نظر گرفته ایم مراسم بزرگداشت استاد ابراهیم قنبری مهر است. همچنین ما تلاش داریم تا در کارگاه موزه موسیقی و همچنین مستر کلاس هایی را با حضور استاد قنبری مهر راه اندازی کنیم که به محض برنامه ریزی به علاقمندان اعلام می شود.

در ادامه این مراسم نمادین، حاضران به همراه رئیس موزه موسیقی از بخش های مختلف آن با استفاده از سیستم راهنمای خودکار موزه دیدن کردند.