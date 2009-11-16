  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۲۵ آبان ۱۳۸۸، ۱۵:۲۹

برای نخستین بار؛

زن تائوئیست به‌عنوان رئیس صومعه انتخاب شد

برای نخستین بار در تاریخ یک هزار و هشتصد ساله آئین تائوئیسم، یک زن چینی به‌عنوان رئیس صومعه چانگ چون تائوئیست در وونهان چین انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از چین دیلی، رئیس صومعه قابل احترام‌ترین شخصیت دینی در یک معبد تائو محسوب می‌شود. کاهنان تائو نیز باید احترام بسیاری برای رئیس صومعه قائل شوند.

وو چنگ زن در سال 1957 متولد شد و فارغ التحصیل رشته علم و تکنولوژی دانشگاه هوازونگ چین است. وی نقش فعالانه‌ای در فعالیتهای اجتماعی و دینی ایفا می کند.

وو چنگ زن در سال 1984 در معبد چانگ چون به عنوان کاهن انتخاب شد و آموزشهای لازم را توسط بیست و دومین رئیس صومعه بیا ین در پکن دریافت کرد.

فعالیتهای وی در حمایت از ایتام، زنان بیوه، ساخت پل و جاده، کمک به دانشجویان از خانواده‌های فقیر در جامعه مؤثر قلمداد شده و الهام‌بخش عده بسیاری شده است.

کد مطلب 984572

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها