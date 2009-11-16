به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از چین دیلی، رئیس صومعه قابل احترام‌ترین شخصیت دینی در یک معبد تائو محسوب می‌شود. کاهنان تائو نیز باید احترام بسیاری برای رئیس صومعه قائل شوند.

وو چنگ زن در سال 1957 متولد شد و فارغ التحصیل رشته علم و تکنولوژی دانشگاه هوازونگ چین است. وی نقش فعالانه‌ای در فعالیتهای اجتماعی و دینی ایفا می کند.

وو چنگ زن در سال 1984 در معبد چانگ چون به عنوان کاهن انتخاب شد و آموزشهای لازم را توسط بیست و دومین رئیس صومعه بیا ین در پکن دریافت کرد.

فعالیتهای وی در حمایت از ایتام، زنان بیوه، ساخت پل و جاده، کمک به دانشجویان از خانواده‌های فقیر در جامعه مؤثر قلمداد شده و الهام‌بخش عده بسیاری شده است.