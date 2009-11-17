ابراهیم اصغری تهیه‌کننده "شور شیرین" به خبرنگار مهر گفت: بازنویسی فیلمنامه ادامه دارد، جواد اردکانی با توجه تغییر لوکیشن‌ها فیلمنامه را بازنویسی می‌کند و پیش‌تولید آذرماه شروع می‌شود. "شور شیرین" فیلمی است عظیم و حساس که می‌بایست با نگاهی حرفه‌ای و دقیق آن را پیش برد.

وی درباره اکران عمومی "به کبودی یاس" افزود: نهادهای مختلف قول همکاری داده‌اند تا زمان نمایش فیلم از این اثر ملی حمایت کنند، امیدوارم پیش از سال 89 این فیلم اکران عمومی و دیده و ارزیابی شود.

فیلم سینمایی "شور شیرین" درباره زندگی شهید کاوه است و بخش‌هایی از آن در کردستان و سکانس‌هایی در مشهد فیلمبرداری می‌شود. جواد اردکانی فیلم سینمایی "به کبودی یاس" را در نوبت اکران دارد.