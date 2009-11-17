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۲۶ آبان ۱۳۸۸، ۸:۵۵

پیش‌تولید "شور شیرین" آذرماه شروع می‌شود

پیش‌تولید "شور شیرین" آذرماه شروع می‌شود

پیش‌تولید فیلم سینمایی "شور شیرین" به کارگردانی جواد اردکانی آذرماه شروع می‌شود.

ابراهیم اصغری تهیه‌کننده "شور شیرین" به خبرنگار مهر گفت: بازنویسی فیلمنامه ادامه دارد، جواد اردکانی با توجه تغییر لوکیشن‌ها فیلمنامه را بازنویسی می‌کند و پیش‌تولید آذرماه شروع می‌شود. "شور شیرین" فیلمی است عظیم و حساس که می‌بایست با نگاهی حرفه‌ای و دقیق آن را پیش برد.

وی درباره اکران عمومی "به کبودی یاس" افزود: نهادهای مختلف قول همکاری داده‌اند تا زمان نمایش فیلم از این اثر ملی حمایت کنند، امیدوارم پیش از سال 89 این فیلم اکران عمومی و دیده و ارزیابی شود.

فیلم سینمایی "شور شیرین" درباره زندگی شهید کاوه است و بخش‌هایی از آن در کردستان و سکانس‌هایی در مشهد فیلمبرداری می‌شود. جواد اردکانی فیلم سینمایی "به کبودی یاس" را در نوبت اکران دارد.

کد مطلب 984592

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