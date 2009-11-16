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۲۵ آبان ۱۳۸۸، ۱۸:۳۱

10 هزار مترمربع ساخت و ساز غیر مجاز در گرگان انجام شده است

10 هزار مترمربع ساخت و ساز غیر مجاز در گرگان انجام شده است

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس کمیسیون توسعه، عمران و حمل و نقل شهری شورای شهر گرگان گفت: بیش از 10 هزار مترمربع ساخت و ساز غیرمجاز از سوی یکی از مراکز دولتی در مرکز شهر گرگان انجام شده که باید طبق قانون با آن برخورد شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عبدالرضا چراغعلی عصر دوشنبه در نشست این کمیسیون در شورای شهر گرگان افزود: نمودار ساخت و ساز غیرمجاز در پادگان لشکر 30 گرگان در سالهای اخیر سیر صعودی داشته است و کاربردی های مختلفی مانند تجاری، اداری، خدماتی و رفاهی و . . . در آن شکل گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: این امر در شرایطی است که از یک سو برنامه های مصوب و کاربردی تعیین شده از سوی شورای عالی شهرسازی کشور برای اراضی پادگان گرگان، فضای سبز عمومی بوده و از سوی دیگر سیاستهای اخیر ابلاغی از سوی هیئت وزیران و مجلس شورای اسلامی مبنی بر انتقال سریع پادگانها به خارج از محدوده قانونی شهرها کاملا نادیده گرفته شده است.

چراغعلی بیان داشت: چند روز قبل از روز جهانی کودک یکی از شهروندان خردسال گرگانی در حالی که در پیاده روی ضلع شمالی پادگان درحال عبور بود، در داخل کانال بدون درپوش عبور فاضلاب پادگان لشکر 30 سقوط کرد و از ناحیه پا دچار شکستگی شد و تاکنون چند بار مورد عمل جراحی نیز قرار گرفته است.

این عضو شورای شهر گرگان بیان داشت: نیاز است تا فرمانده لشکر 30 گرگان تصمیم برای برچیدن بناهای غیرمجاز پادگان، به ویژه ساخت و سازهای تجاری که مغایر با ضوابط شهرسازی و دستورالعمل و ضوابط و مقررات ابلاغی به پادگان ها بوده، اقدام کند.

شهر گرگان 274 هزار نفر جمعیت دارد.

کد مطلب 984594

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