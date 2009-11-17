نهادهای خصوصی سیاسی با بحران معنا مواجه هستند

وی معتقد است باید در نظر داشت که حتی در این حوزه نیز دولتها تنها بازیگران نظام بین الملل نیستند. نه تنها دولتها یگانه بازیگران در حوزه امنیت نیستند بلکه به نهادهای خصوصی که تأمین کننده نیروهای نظامی هستند نیز وابستگی دارند.

این مسئله حتی در مورد کشورهای قدرتمند نیز صادق است و آنها نیز به این نهادهای خصوصی در حوزه امنیتی و تأمین نیروهای نظامی وابستگی دارند.

این موضوع، مسئله قابل توجهی است. حال این سؤال پیش می‌آید که در نبرد یک دولت با دولت دیگر کدام ارتش است که مقابل ارتش مقابل صف آرایی کرده است؟

باید توجه داشت که این موضوع مسئله‌ایی است که ما را با بحران معنا در مورد مفهوم دولت مواجه می‌کند. بدون داشتن یک تعریف و مفهوم از دولت این سؤال پیش می‌آید که رابطه میان دولتها به چه معناست.

فهم حوزه‌های گوناگون معرفت شناختی، مستلزم فراگیری و تحلیل بر اساس حوزه‌های گوناگون علوم است. توجه به حوزه‌های معرفتی در تاریخ، حقوق، اقتصاد برای تبیین مسایل مهم هستند.

توجه به هر یک از این حوزه‌های معرفتی افقهای جدیدی فرا روی ما می‌گذارد و به درک ما از مسائل کمک می‌کند. از موضوعات دیگری که که در این حوزه مطالعاتی باید مورد توجه قرار گیرد توجه به ابعاد غیر نظری است. به عبارت دیگر برای درک مسائل و تبیین دقیق آنها، اندیشمند و محقق باید فراتر از مباحث مطرح در کتابها و متون نوشتاری برود.

قرار گرفتن در شرایط بحث و تبادل نظر و تعامل با سایر اندیشمندان علاوه بر اینکه باعث صیقل اندیشه می‌شود به درک و تبیین درست از مسائل می‌انجامد.