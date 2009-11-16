موافقت اصولی بیمه مرکزی با تاسیس شرکت بیمه اتکایی ایرانیان

به گزارش خبرگزاری مهر ، جواد فرشباف ماهریان رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مراسمی با حضور مجید قاسمی رئیس هئیت مدیره بانک پاسارگاد و معصوم ضمیری مدیر عامل شرکت بیمه پاسارگاد و مدیران بیمه مرکزی، این موافقت اصولی را به سید محمد آسوده نماینده شرکت بیمه اتکایی در شرف تاسیس ایرانیان تقدیم کرد.

این موافقت اصولی بر اساس آئین نامه شماره 40 مصوب شورای عالی بیمه صادر شده و طی آن از نماینده شرکت بیمه اتکایی ایرانیان خواسته شده است تا با رعایت کلیه موارد تأیید شده توسط بیمه مرکزی، در مورد تشکیل پرونده ثبتی و انجام سایر مراحل پیش بینی شده در آیین نامه تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی، اقدام کند تا پروانه تاسیس این شرکت بیمه اتکایی صادر شود.

پیش از صدور این موافقت اصولی، دکتر شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس مجمع عمومی بیمه مرکزی، موافقت این مجمع را برای صدور موافقت اصولی شرکت بیمه اتکایی ایرانیان اعلام کرده است.

به گفته سید محمد آسوده نماینده شرکت بیمه اتکایی ایرانیان، این شرکت قرار است با سرمایه‌ای معادل 150 میلیارد تومان تأسیس شود و طبق مقررات بیمه مرکزی و با توجه به نیازهای رو به افزایش کشور در زمینه بیمه‌های اتکایی فعالیت کند.

18 شخص حقوقی متشکل از تعدادی از بانک ها و بیمه ها و بنگاه های اقتصادی از سرمایه گذاران شرکت در شرف تأسیس بیمه اتکایی ایرانیان هستند.