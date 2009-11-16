1700 مزار شهید در استان کردستان ساماندهی نشده است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، محمد سلیمانی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه ستاد ساماندهی گلزار شهداء استان کردستان اظهار داشت: از مجموع پنج هزار و 400 مزار شهید در استان کردستان تاکنون هزار و 700 مورد از آنها ساماندهی نشده اند که با توجه به اختصاص اعتبارات مناسب برای این مهم طرح ساماندهی آنها در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: ساماندهی مزار شهدا به صورت مجموعه و تک مزار در استان کردستان از چند سال گذشته آغاز شده و تا کنون نیز با توجه به اختصاص اعتبارات مناسب از روند رو به رشدی برخوردار بوده است و به همین دلیل استان کردستان مقام هشتم کشوری را در بخش ساماندهی مزار شهدا در اختیار دارد.

رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کردستان خاطرنشان کرد: در کنار ساماندهی طرح مزار شهداء در استان کردستان طرح ساماندهی و مرمت گلزار شهدا در تمامی شهرستانهای استان کردستان نیز صورت گرفته است به نحوی که هم اکنون ساماندهی گلزار شهدای هفت شهرستان به پایان رسیده و طرح ساماندهی گلزار شهداء دو شهرستان بانه و کامیاران نیز با بیش از 80 درصد پیشرفت فیزیکی در دست اجراست که در صورت تامین اعتبار تا پایان سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.

سلیمانی از اختصاص مبلغ پنج میلیارد ریال برای ادامه اجرای طرح ساماندهی گلزار شهدای شهرستان های کامیاران و بانه خبر داد و گفت: در صورت تامین به موقع این اعتبار دو پروژه ساماندهی گلزار شهداء نیز در شهرستان های کامیاران و بانه به بهره برداری خواهد رسید.

در ادامه این جلسه استاندار کردستان بر روند مرمت و بازسازی گلزار شهدا در استان تاکید کرد و یادآور شد: هیچگونه مشکلی برای تامین اعتبار برای اجرای هر چه بهتر این طرح در میان نیست.

اسماعیل نجار افزود: نکته مهمی که در بحث مرمت و بازسازی گلزار شهدا باید به آن توجه شود این است که بیشتر از مصالح و نوع معماری بومی استفاده شود که در چندین مورد این مهم رعایت نشده و استفاده از مصالح صنعتی باعث شده که در کوتاهترین زمان ممکن کارآیی خود را از دست بدهد.