ميزگرد "جايگاه زنان در اسلام " در سودان برگزار شد

به گزارش گروه دين وانديشه خبرگزاري "مهر" به نقل از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي ، در اين ميزگرد كه با همكاري دو دانشگاه "جوبا" و الجزيره سودان برگزار شده بود دكتر هويدا عتباني استاد دانشگاه "جوبا" با اشاره به نقش تكاملي زن بر ضرورت تسامح نسبت به مفاهيم وارده از جهان خارج تاكيد كرد و به استناد به رواياتي ، صحيح سازي آن مفاهيم در پرتو روح بلند اسلام را امري حتمي دانست.

دكتر عتباني (همسر پرفسور حسن مكي) خطاب قرار دادن زن را بدون واسطه از سوي خداوند دليلي محكم بر رشد عقلي و صلاحيت وي براي مشاركت فعال در تمامي عرصه هاي سياسي ، اقتصادي ، فرهنگي و اجتماعي قلمداد كرد.

وي در پايان ، فعاليتهاي رايزني فرهنگي جمهوري اسلامي ايران را مورد تمجيد قرار داد و برپايي چنين جلسات علمي را عامل پيوند نخبگان دو كشور ايران و سودان دانست.

بنا براين گزارش، دكتر عبدالحليم موسي يعقوب استاد دانشگاه الجزيره نيز با بر شمردن ويژگي هاي زن مسلمان موافقتنامه سيداو را كه حقوق زنان و ارزشهاي خانوادگي را ناديده گرفته است مورد انتقاد قرار داد.

در اين ميزگرد كه كاردار سفارت جمهوري اسلامي ايران ، اساتيد و دانشجويان حضور داشتند گل افزايي رايزن فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در خارطوم درباره فرمايشات امام علي (ع) و آراء و انديشه هاي امام خميني (ره) در مورد زنان مطالبي بيان كرد.