قطبی داور تیم ملی شد/ تساوی ملی پوشان در فوتبال درون تیمی

به گزارش خبرنگار مهر، در این تمرین که از ساعت 15 و 50 دقیقه با حضور 27 بازیکن برگزار شد افشین قطبی بخش اعظم کار تیم ملی را به مرور کارهای تاکتیکی در قالب یک بازی درون تیمی متمرکز کرده بود. فرهاد مجیدی نیز که در تمرینات روزهای گذشته حضور داشت به علت مصدومیت اردوی تیم ملی را ترک کرد.

برای تماشای تمرین عصر دوشنبه تیم ملی کمتر از 30 تماشاگر به زمین شماره یک کمپ تیم های ملی آمده بودند که 17 نفر از آنها بازیکنان تیم فوتسال بهزیستی شهید باهنر بودند. این نوجوانان به همراه "مالک" یکی از اعضای کمیته فرهنگی فدراسیون فوتبال به محل تمرین تیم ملی آمده بودند و با بازیکنان و افشین قطبی عکسی به یادگار انداختند.

در بخش اول تمرین امروز تیم ملی بازیکنان به مدت 15 دقیقه بدنهای خود را گرم کردند و به کار با توپ پردختند. پس از آن قطبی بازیکنان را به دو تیم 11 نفره آبی و صورتی تقسیم کرد و خودش داور مسابقه شد.

این بازی در پایان با نتیجه تساوی یک بر یک به اتمام رسید. برای تیم آبی میلاد میداودی گلزنی کرد و تک کل تیم صورتی را نیز هادی عقیلی به ثمر رساند.

در پایان تمرین امروز تیم ملی در حالی که بازیکنان از زمین خارج می شدند نفراتی چون آرش برهانی، محمدرضا خلعتبری، فرشید طالبی ، امیر حسین صادقی و سوشا مکانی به همراه مربیان دروازه بانهای تیم ملی در زمین باقی ماندند و به مدت 15 دقیقه به تمرین اختصاصی پرداختند.

تمرین ملی پوشان بزرگسال در حالی در زمین شماره یک کمپ تیم های ملی برگزار شد که امیدهای فوتبال کشورمان را نیز در زمین شماره دو این کمپ تمرین می کردند. تمرین تیم امید با حضور 23 بازیکن و در غیاب بیش از 10 بازیکن شاغل در لیگ های برتر و دسته اول برگزار شد.