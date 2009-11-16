استمهال بدهی و پرداخت تسهیلات برای حمایت از باغات انگور قزوین و زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد که بانک مرکزی نسبت به استمهال اقساط بانکی صاحبان باغات انگور در استان های قزوین و زنجان که در اثر بارندگی و طوفان شدید شهریور ماه سال جاری دچار خسارت شده‌اند به مدت یک سال اقدام و تعهدات ناشی بابت استمهال را محاسبه و به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اعلام نماید تا از محل اعتبارات موضوع ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران تامین شود.

همچنین مقرر شد مبلغ چهارصد میلیارد ریال تسهیلات بانکی (استان قزوین مبلغ 300 میلیارد ریال و استان زنجان مبلغ 100 میلیارد ریال از محل منابع داخلی سیستم بانکی اختصاص یابد تا در جهت جبران خسارت آسیب دیدگان اقدام گردد.

سقف فردی پرداخت تسهیلات به افراد تحت پوشش بیمه به ازای هر هکتار حداکثر 15 میلیون ریال و افراد غیر تحت پوشش بیمه هر هکتار حداکثر مبلغ 10 میلیون ریال است. سود و کارمزد سهم آسیب‌دیدگان معادل 7 در صد و باقیمانده تا 12 درصد توسط بانک محاسبه و به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اعلام خواهد شد تا از محل ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران تامین شود.

همچنین به منطور تسریع در اجرای این مصوبه، مقرر شد مبلغ 50 میلیارد ریال از محل اعتبارات ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران برای تامین بخشی از باقیمانده سود و کارمزد تسهیلات فوق به صورت علی الحساب به بانک کشاورزی اختصاص یابد.