تصمیم جدیدی درباره واگذاری سهام شرکتهای ایمیدرو گرفته نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، ایرج اکبریه گفت: تصمیم نهایی در مورد واگذاری سهام شرکت‌های چادرملو، گل گهر، آهن و فولاد غدیر ایرانیان و روی مهدی آباد ( تابعه ایمیدرو) و شرکت های ایران خودرو، سایپا و رنا ( تابعه ایدرو) به جلسات بعدی که با هماهنگی وزارت صنایع و معادن برگزار می شود، موکول شده است.

مسئول پیگیری اجرای اصل 44 در وزارت صنایع و معادن افزود: جلسه هیئت عالی واگذاری در روز شنبه 23 آبان ماه جاری، بدون هماهنگی با وزارت صنایع و معادن برگزار شده و تصمیم گیری در مورد واگذاری سهام شرکت های مذکور از دستور جلسه خارج شد اما برخی رسانه ها به اشتباه خبر تصمیم گیری را درج کرده اند که صحت ندارد.

اکبریه تصریح کرد: بنا به درخواست وزارت صنایع و معادن، تصمیم نهایی در مورد واگذاری سهام شرکت های یاد شده به دلیل حضور نداشتن نماینده وزارت صنایع و معادن برای ارائه اطلاعات کافی، به جلسات آینده و با حضور نماینده این وزارتخانه موکول شده است.

