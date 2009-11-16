حل بحران گرسنگی در گرو حل معضل تغییرات آب و هوایی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "بان کی مون،" مبارزه با تاثیرات منفی گازهای گلخانه ای بر کره زمین را شرط اصلی جلوگیری از گسترش گرسنگی در جهان دانست.

وی که در مراسم آغاز نشست بین المللی مبارزه با گرسنگی در رم سخن می گفت، اجلاس ماه آینده سران کشورهای صنعتی در کپنهاگ را بسیار مهم دانست و از آن به عنوان آزمونی جدی برای جلوگیری از اثرات مرگبار تغییرات آب و هوایی بر ساکنان زمین یاد کرد.

در نشست سه روزه رم، مقامهای کشورهای جهان به منظور بررسی راههای جلوگیری از گسترش گرسنگی گردهم آمده اند. پیش از این نشست "ژاک دیوف" رئیس سازمان خوار و بار و کشاورزی سازمان ملل متحد (فائو) دست به اعتصاب غذای 24 ساعته ای در اعتراض به بی توجهی نهادهای بین المللی به این موضوع زد.

به گفته رئیس فائو، معضل گرسنگی مردم جهان تنها در صورت خواست و اراده سیاستگذاران در کشورها قابل حل است. در همین حال "بان کی مون" دبیرکل سازمان ملل متحد از اقدام دیوف حمایت کرده و روز یکشنبه دست به اعتصاب غذا زد.

گفتنی است طبق آخرین گزارش ارائه شده از سوی فائو در حال حاضر حدود 1.02 میلیارد انسان در کشورهای جهان سوم از گرسنگی رنج می برند و روزانه دهها نفر از آنان به دلیل سوء تغذیه جان خود را از دست می دهند.