مسعود رضائیان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: تفاوت شدید بین درآمد بازیکنان در ایران با سایر اجزای فوتبال باعث شده بسیاری از موارد مسیر حرفه‌ای خود را طی نکند که یکی از آنها داوری است.

وی در این مورد اضافه کرد: داوری که باید روزی 4 ساعت تمرین و 4 ساعت مطالعه داشته باشد، به علت اینکه داوری شغل و حرفه اصلی‌اش نیست، این زمان را صرف فعالیت در اموری می کند که درآمد زندگی خود را تامین کند به همین دلیل زمان لازم برای ممارست، کسب علم و تمرین را از دست می دهد و در نهایت به داوری به عنوان یک کار دوم، سرگرمی یا یک وظیفه غیر مستقیم می نگرد.

مدیرعامل پیشین باشگاه فولادخوزستان تاکید کرد: تا زمانیکه داوری به یک شغل و حرفه تبدیل نشود، نمی توانیم شاهد پیشرفت چشمگیر داوران ایرانی باشیم. قطعا اگر داوری به عنوان یک حرفه و شغل درآید، داوران تمام تمرکز خود را صرف آموزش و آماده سازی خود می کنند که این مسئله در نهایت باعث پیشرفت و رشد داوران خواهد شد.

وی با بیان اینکه قضاوت‌ها در لیگ امسال نسبت به سال‌های گذشته پیشرفتی نداشته است، افزود: به غیر از یک دیدار فولاد، سایر قضاوت‌های داوران در مسابقات این تیم در لیگ امسال مشکلی نداشته است و شاهد اشتباهات تاثیرگذار از سوی داوران در بازی‌های خود نبودیم اما در مجموع باید گفت به ازای نمرات مثبت داوران در لیگ نهم، نفرات منفی هم می توان برای آنها در نظر گرفت.

رضائیان در پایان گفت: در لیگ برتر با توجه به اینکه قضاوت داوران زیر نظر مستقیم برنامه‌های مختلف تلویزیونی قرار دارد، اشتباهات کمتری رخ می دهد اما متاسفانه در لیگ یک ضعف‌های زیادی وجود داشته که اصلا دیده نشده و یا در خصوص آن صحبتی نمی شود. البته با توجه به اینکه باشگاه فولاد در دسته اول هم تیم دارد، ما این مشکل را کاملا احساس می کنیم و تاثیر منفی آن را در نتایج تیم شاهد هستیم.