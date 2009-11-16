به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ارتباطات ‌سیار ایران ، سیم‌کارت‌های اعتباری ثبت‌نام حضوری منتهی به بیست و یکم آبان ماه 1388 و اینترنتی منتهی به هشتم آبان ماه 1388 در کلیه استان‌های کشور که دارای ظرفیت هستند، آماده واگذاری است.

واگذاری این سیم‌کارت‌ها در استان تهران از ابتدای هفته جاری آغاز شده است و متقاضیان استان تهران می‌توانند با در دست داشتن اصل کارت ملی( تصویر صفحه نخست شناسنامه برای ثبت‌نام کنندگان اینترنتی) برای دریافت سیم‌کارت به دفتر منتخب ثبت‌نام خود مراجعه کنند.

همچنین شرکت مخابرات زمان و نحوه توزیع سیم‌کارت در سایر استان‌های کشور را متعاقبا اعلام خواهد کرد.