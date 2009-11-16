تیم ملی چهار بازیکن پیر دارد / هشت سال است 90 دقیقه فیکس نبودم!

به گزارش خبرنگار مهر، جواد کاظمیان در پایان تمرین عصر دوشنبه تیم ملی، در جمع خبرنگاران ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: در این مدت جوانگرایی بسیار خوبی در تیم ملی انجام شده که این موضوع می تواند به آینده تیم ملی کمک کند، البته در این شرایط باید گفت من، نصرتی، نکونام و مبعلی پیرترین بازیکنانی هستیم که در اردوی تیم ملی حضور داریم.

وی در خصوص غیبت خود در دو دیدار ایران برابر ایسلند و اردن اضافه کرد: پیش از دیدار با ایسلند دچار سرماخوردگی شدم و به همین دلیل آن بازی را از دست دادم، ضمن اینکه برای مسابقه با اردن هم به شرایط مطلوب نرسیدم تا فرصت حضور در آن بازی را هم از دست بدهم. البته در صورت صلاحدید کادرفنی می توانم برابر مقدونیه به میدان بروم و اگر باشگاه عجمان اجازه دهد، در بازی برگشت با اردن هم حضور خواهم داشت.

هافبک تیم ملی فوتبال کشورمان با اشاره اینکه 8 سال سابقه پوشیدن پیراهن تیم ملی را دارد اما در این مدت حتی یک بار هم 90 دقیقه کامل در زمین حضور نداشته است، افزود: در این مدت توقع داشتم حداقل در یک بازی به من فرصت حضور 90 دقیقه ای در زمین داده شود، گرچه بخشی از آن به کم کاری خودم باز می گردد اما قسمت دیگرش به نظر مربیان تیم ملی بستگی داشت که ترجیح می دادند من را نیمکت نشین کنند. البته هنوز فرصت دارم و می توانم برای تیم ملی بازیکن تاثیرگذاری باشم.

وی در مورد دیدار برگشت ایران برابر اردن خاطرنشان کرد: امروز اختلاف تیم‌ها در آسیا کم شده است و هیچی تیمی برابر ما از پیش بازنده نیستیم. البته در بازی رفت حداقل باید 2 یا 3 گل به اردن می زدیم اما در بازی برگشت کارمان سخت‌تر است زیرا جو ورزشگاه شهر امان با توجه به حمایت تماشاگران اردنی از تیم ملی کشورشان، بسیار سنگین است.

کاظمیان در پایان در خصوص استقبال اندک تماشاگران از تیم ملی گفت: قبلا برای دیدارهای ایران در جام LG بیش از 90 هزارتماشاگر به ورزشگاه می آمد اما امروز مردم به خاطر نتایج گذشته تیم ملی دلسرد شده اند. البته امیدوارم با چند بازی خوب تیم ملی و دعوت از تیم‌های مطرح برای بازی با ایران، استقبال تماشاگران از بازی‌های تیم ملی بیشتر و همانند سال‌های قبل خواهد شد.