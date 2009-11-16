کارخانه تفکیک پسماندهای خشک در قم احداث ‌شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، سید مهدی حسینی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه این کارخانه در سه فاز به بهره برداری خواهد رسید، افزود: فاز اول این کارخانه با ورودی روزانه 250 تن پسماند خانگی در حال حاضر با مشارکت بخش خصوصی و با هزینه ‌ای بالغ بر 20 میلیارد ریال شروع به فعالیت کرده است.



وی بیان کرد: این کارخانه در راستای سیاست کاهش دفن، جلوگیری از اتلاف زمین، اشتغالزایی، بازیافت و برگشت سرمایه ملی احداث شده است.



حسینی ادامه داد: سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری قم در نظر است تمامی پسماندهای تولیدی شهر قم که روزانه بالغ بر 650 تن است جهت تفکیک و جداسازی به عنوان ورودی کارخانه تحت پوشش قرار دهد.



مدیرعامل سازمان بازیافت و تبدیل شهرداری قم خاطرنشان کرد: شهرداری قم جزء اولین کلانشهرهای کشور است که کارخانه تفکیک مکانیزه پسماندهای خشک در مبداء آن توسط سرمایه گذاری بخش خصوصی احداث می‌ شود.

