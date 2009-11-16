بازار سکه امروز با رکود مواجه شد / افزایش 12 دلاری قیمت جهانی طلا

محمد کشتی آرای در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت بازار سکه و طلا در بازار اظهارداشت: امروز ( دوشنبه) قیمت هر اونس طلا در بازار جهانی با افزایش 12 دلاری نسبت به روز گذشته (یکشنبه) به بیش از 1130 دلار رسید.

وی افزود: این در حالی است که قیمت طلا و سکه در بازار داخلی در روز جاری به دلیل کاهش یکباره تقاضا با رکود مواجه شد.

رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر قیمت امروز هر قطعه سکه بهار آزادی طرح قدیم در بازار 267 هزار و 500 تومان و طرح جدید 267 هزار تومان اعلام و تصریح کرد: این قیمتها نسبت به روز گذشته بدون تغییر بود.

کشتی آرای در عین حال گفت: هر قطعه نیم سکه بهار آزادی نیز امروز با کاهش 500 تومانی نسبت به روز گذشته با قیمت 135 هزار تومان داد و ستد شد، ضمن اینکه قیمت هر قطعه ربع سکه بهار آزادی امروز 67 هزار تومان بود که نسبت به روز گذشته تغییری نشان نمی دهد.

به گفته وی، قیمت هر گرم طلای زرد 18 عیار نیز امروز 26 هزار و 540 تومان معامله شد که این قیمت نسبت به روز گذشته بدون تغییر بود.

رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر پیش بینی کرد ظرف دو روز آینده قیمت طلا در بازار داخلی بدون تغییر باقی بماند.