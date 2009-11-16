اجرای "بی تو مهتاب شبی" در تماشاخانه مهر حوزه هنری

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری حوزه هنری اعلام کرد این نمایش در ششمین جشنواره سراسری تئاتر ماه توانست جوایزی از جمله کارگردانی را کسب کند. در خلاصه این نمایش آمده است: برای دختر خانواده خواستگار می‌آید ولی قبل از رسیدن خواستگار اتفاق‌هایی در خانواده می‌افتد و سرنوشت خانواده تغییر می‌کند.

نادیا فرجی، علی برجی، علیرضا مهران، فاطمه امینی، حسین شفیعی، امیر رونقی و فریماه فرجی در "بی تو مهتاب شبی" بازی می‌کنند. ساخت موسیقی این نمایش بر عهده بهنام رحیمی و طراحی لباس آن بر عهده نادیا فرجی است. مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری این نمایش را با مشارکت حوزه هنری تهران 20 شب ساعت 30/19 روی صحنه می‌برد.

* نمایشگاه عکس انجمن نگاه در خانه عکاسان ایران

پنجمین نمایشگاه دوره ای انجمن عکاسان نگاه از 27 آبان تا 10 آذرماه در خانه عکاسان ایران بر پا می‌شود.

در این نمایشگاه 60 اثر از 39 عکاس عضو انجمن به نمایش گذاشته می‌شود. عکس‌های این نمایشگاه با موضوع آزاد در قطع 50 در 70 به نمایش درمی‌آید. آثار همزمان روی پایگاه اینترنتی خانه عکاسان ایران به نشانی www.iranipc.net قابل مشاهده است.

مراسم افتتاحیه نمایشگاه دوشنبه 27 آبان ساعت 17 در نگارخانه شماره یک خانه عکاسان ایران است. علاقمندان برای بازدید می‌توانند از ساعت 9 تا 19 به نگارخانه شماره یک خانه عکاسان نگاه در طبقه همکف ساختمان حوزه هنری مراجعه کنند.