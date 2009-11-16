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۲۵ آبان ۱۳۸۸، ۱۹:۰۲

اعضای هیئت منصفه مطبوعات استان مرکزی معرفی و تحلیف شدند

اعضای هیئت منصفه مطبوعات استان مرکزی معرفی و تحلیف شدند

اراک - خبرگزاری مهر: به استناد اصل 168 قانون اساسی و ماده 34قانون مطبوعات 14 عضو هیئت منصفه مطبوعات استان مرکزی معرفی شدند و مراسم تحلیف آنان در دادگستری استان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، در این مراسم علی جعفر محصولی، محمدصادق رجایی، سید حسن شریفی، محسن تاج آبادی، مجید کیان پور، محمدعلی کمالی نهاد، علی اصغر حمزلو، جواد شعبانی، حجت الله کریمی، جواد شعبانی، اشرف جواهری، سید ابوالفضل قائم مقامی و مجید درویش به مدت دو سال به عنوان اعضای هیئت منصفه مطبوعات استان مرکزی معرفی شدند.

در این مراسم رئیس کل دادگستری استان مرکزی مطبوعات را رکن نظارتی جامعه دانست و گفت: کار رسانه ای نیازمند پایبندی به قانون و رعایت انصاف در درج مطالب است.

محمدصادق مهدوی راد با بیان اینکه رسانه ها نقش مهمی در توسعه هر منطقه دارند، خاطرنشان کرد: با این حال حساسیت کار فعالان رسانه ای را ملزم به رعایت درست و دقیق قانون می کند.

وی  با تاکید بر اینکه هرجامعه ای خطوط قرمز دارد که مطبوعات باید آن را رعایت کنند، افزود: ماهیت نظارتی مطبوعات ایجاب می کنند که نقد منصفانه را همواره مدنظر باشد و از این ابزار به درستی بهره گیری شود.

کد مطلب 984694

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