هیئت بلند پایه مبارزه با فساد در افغانستان تشکیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کابل در واکنش به انتقادهای فراوان مقامهای غربی از وجود فساد گسترده در افغانستان، هیئت ویژه بررسی فساد در بین دولتمردان این کشور تشکیل می دهد.

"حنیف اتمر" وزیر کشور افغانستان با اعلام این مطلب گفت : "حامد کرزای" پس از انتخاب به ریاست جمهوری برای دوره پنجساله دیگر، قول داده که مبارزه با فساد را در دستور اصلی کار خود در این مدت قرار دهد.

اتمر پس از دیدار با سفرای آمریکا و انگلیس در کابل از تشکیل کمیته بلند پایه ای برای عملی کردن این تصمیم کرزای خبر داد و اظهار داشت این کمیته که زیر نظر دادستانی کل افغانستان تشکیل می شود وظیفه رسیدگی به فساد در بین مقامهای رده بالای کشور و جرایم سنگین را به عهده دارد.

این در حالی است که روز یکشنبه "هیلاری کلینتون" وزیر امور خارجه آمریکا بار دیگر از دولت افغانستان خواست جدیت بیشتری در مبارزه با فساد به خرج دهد. وی در سخنان خود به وجود فساد در رده های بالایی دولت افغانستان نیز اشاره کرد.



پیش از این شماری از مقامهای دولت افغانستان از جمله وزیر دارایی این کشور به اتهام دست داشتن در فساد دولتی از سوی نهادهای بین المللی مورد انتقاد قرار گرفته اند.

گفتنی است "حامد کرزای" در روز نوزدهم نوامبر به عنوان رئیس جمهوری جدید افغانستان، دومین دوره زمامداری اش در این کشور را با ادای سوگند از سر می گیرد.



طبق برنامه اعلام شده از سوی کابل، در روز 19 نوامبر (28 آبان) مراسم تحلیف رئیس جمهوری جدید افغانستان با برپایی جشنی در این شهر برگزار می شود. این در حالی است که هنوز تاریخ دقیق معرفی اعضای دولت جدید افغانستان مشخص نشده است.