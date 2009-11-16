پیام تسلیت سیدمحمد خاتمی به مناسبت رحلت آیت الله نجومی

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، متن کامل پیام حجت‌الاسلام خاتمی به این شرح است: بار دیگر دست تقدیر حضرت حق گوهری کم نظیر از ساحت دین و فرهنگ و هنر را از ما گرفت تا در خزانه رحمت خویش آن را پاسداری کند. خدامردی خردمند و دین باوری هنرمند از میان ما خاکیان به فضای سبز افلاکیان پر کشید.

آیت الله استاد سید مرتضی نجومی کرمانشاهی فقیهی بزرگوار و مردمدار و هنرمندی مروت شعار به دیدار معبود و معشوق خود شتافت و همه دوستداران فضیلت، هنر و فرهنگ و انصاف را عزادار کرد.

این بزرگ همیشه رحمت رحمانی دین خدا را از زشتی خشونت و ناروایی می پیراست، فقدان او همیشه بویژه در این دوره ضایعه ای سنگین است.

من با اندوه فراوان رحلت این عالم فرزانه و هنرمند آگاه را به ملت شریف ایران، به همه عالمان و پارسایان و به جامعه هنری و مردم شریف، مقاوم و سرفراز کرمانشاه به ویژه خاندان پاک و اصیل و همه بازماندگان داغدارش تسلیت عرض می کنم و از درگاه حضرت حق برای این فقید سعید، رضوان الهی و مسعود درجات را مسئلت می کنم.

آیت الله سید مرتضی نجومی مجتهد و عالم برجسته کرمانشاه صبح امروز در سن 81 سالگی دار فانی را وداع گفت.