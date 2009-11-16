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۲۵ آبان ۱۳۸۸، ۱۹:۳۵

پیام تسلیت سیدمحمد خاتمی به مناسبت رحلت آیت الله نجومی

پیام تسلیت سیدمحمد خاتمی به مناسبت رحلت آیت الله نجومی

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: سیدمحمد خاتمی رئیس مؤسسه بین‌المللی گفتگوی فرهنگ‌ها و تمدن‌ها در پیامی رحلت آیت الله سید مرتضی نجومی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، متن کامل پیام حجت‌الاسلام خاتمی به این شرح است: بار دیگر دست تقدیر حضرت حق گوهری کم نظیر از ساحت دین و فرهنگ و هنر را از ما گرفت تا در خزانه رحمت خویش آن را پاسداری کند. خدامردی خردمند و دین باوری هنرمند از میان ما خاکیان به فضای سبز افلاکیان پر کشید.

 

آیت الله استاد سید مرتضی نجومی کرمانشاهی فقیهی بزرگوار و مردمدار و هنرمندی مروت شعار به دیدار معبود و معشوق خود شتافت و همه دوستداران فضیلت، هنر و فرهنگ و انصاف را عزادار کرد.

 

این بزرگ همیشه رحمت رحمانی دین خدا را از زشتی خشونت و ناروایی می پیراست، فقدان او همیشه بویژه در این دوره ضایعه ای سنگین است.

 

من با اندوه فراوان رحلت این عالم فرزانه و هنرمند آگاه را به ملت شریف ایران، به همه عالمان و پارسایان و به جامعه هنری و مردم شریف، مقاوم و سرفراز کرمانشاه به ویژه خاندان پاک و اصیل و همه بازماندگان داغدارش تسلیت عرض می کنم و از درگاه حضرت حق برای این فقید سعید، رضوان الهی و مسعود درجات را مسئلت می کنم.   

 

آیت الله سید مرتضی نجومی مجتهد و عالم برجسته کرمانشاه صبح امروز در سن 81 سالگی دار فانی را وداع گفت.

کد مطلب 984722

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