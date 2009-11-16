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۲۵ آبان ۱۳۸۸، ۱۹:۳۷

پیام تسلیت مجمع نمایندگان استان کرمانشاه به مناسبت درگذشت آیت الله نجومی

پیام تسلیت مجمع نمایندگان استان کرمانشاه به مناسبت درگذشت آیت الله نجومی

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مجمع نمایندگان استان کرمانشاه طی اطلاعیه ای درگذشت عالم ربانی حضرت آیت الله نجومی را به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی، روحانیت کشور و استان، مردم استان کرمانشاه و همه دوستداران ارزشهای الهی و انسانی تسلیت گفتند.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، در متن این اطلاعیه آمده است: با دریغ و افسوس فراوان و همراه با تالمات روحی خبر یافتیم که عالم ربانی، مرد تقوی و هنرمند عرصه ایمان، حضرت آیت الله نجومی (قدس الله نفس الزکیه) دار فانی را وداع گفته و به جوار رحمت حق پیوسته اند.

 

برای ارادتمندان راستین آن مرد بزرگ، این فراغ مصیبتی سنگین و ضایعه ای جبران ناپذیر است «ثلم فی الاسلام ثلمه لایسدها شی» 

 

مجمع نمایندگان استان بدین وسیله تسلیت صمیمانه خود را به پیشگاه حضرت بقیه الله (ارواحنا فداه) تقدیم می دارد و برای خانواده این اندیشمند و هنردوست و ارادتمندان داغدارش از خداوند متعال طلب تسلی و برای روح مطهر آن مرد خداطلب رحمت و مغفرت الهی دارد.

 

آیت الله سید مرتضی نجومی مجتهد و عالم برجسته کرمانشاه صبح امروز در سن 81 سالگی دارفانی را وداع گفت.

کد مطلب 984728

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