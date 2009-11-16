پرونده فوت پزشک وظیفه نیروی انتظامی در حال رسیدگی است

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران دوشنبه شب با صدور اطلاعیه ای ضمن اعلام این مطلب افزود: متعاقب گزارش اولیه پلیس در تاریخ نوزدهم آبان ماه به دادسرای امور جنایی تهران در خصوص فوت دکتر رامین پوراندرجانی از پرسنل وظیفه شاغل در نیروی انتظامی، پرونده ای در این دادسرا تشکیل شد.

این اطلاعیه افزود: بر اساس گزارش نیروی انتظامی جسد متوفی در تاریخ 19 آبان ماه در محل خدمت وی کشف شده بود که در پی اعلام مراتب با دستور بازپرس ویژه قتل، جسد نامبرده به پزشکی قانونی انتقال یافت.

بر اساس این اطلاعیه نتایج بررسی‌ها و آزمایشات اولیه کالبدشکافی توسط پزشکی قانونی حاکی است فوت نامبرده بر اثر مسمومیت نبوده است و پزشکی قانونی در مورد آزمایش‌های سم‌شناسی و آسیب‌شناسی متعاقبا اظهار نظر خواهد کرد.

این اطلاعیه افزود: حسب دستور عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران تحقیقات در این خصوص ادامه داد.