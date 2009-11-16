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۲۵ آبان ۱۳۸۸، ۲۱:۰۶

استقبال دیرهنگام عربستان از تشکیل دولت وحدت ملی لبنان

استقبال دیرهنگام عربستان از تشکیل دولت وحدت ملی لبنان

عربستان سعودی امروز از تشکیل دولت وحدت ملی در لبنان که هفته گذشته به ریاست سعدالحریری شکل گرفت، استقبال کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی عربستان، ریاض امروز از تشکیل دولت جدید لبنان به ریاست سعدالحریری استقبال و ابراز امیدواری کرد این گام به تقویت وحدت ملی در این کشور کمک کند.

شورای وزیران عربستان امروز در بیانیه ای از تشکیل دولت جدید لبنان استقبال و از تلاشهای طرفهای لبنانی برای توافق در این زمینه تقدیر کرد.

در این بیانیه بر حمایت عربستان از کابینه سعد الحریری تاکید شده است.

خاطرنشان می شود سعد الحریری شامگاه دوشنبه 18 آبان پس از انتظار 136 روزه رسما تشکیل دولت جدید لبنان را اعلام کرد.
کد مطلب 984762

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