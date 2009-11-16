تصمیم مشترک مقامات قضایی و انتظامی تهران برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر

به گزارش روز دوشنبه روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران در این جلسه با اشاره به لزوم هماهنگی اجرای طرح های مبارزه با مواد مخدر توسط نیروی انتظامی با دادسرای انقلاب تهران، مقرر شد سازمان زندانها نیز همکاری های لازم را در این خصوص معمول دارد.

در این جلسه همچنین با تاکید بر لزوم اولویت دادن به موضوع پیشگیری در مبارزه با مواد مخدر، اعلام شد نیروی انتظامی طرح جمع آوری هدفمند خرده فروشان و توزیع کنندگان مواد مخدر در سطح شهر تهران را عملی کند.

در این جلسه که با حضور دادستان تهران، معاونین دادسرای انقلاب تهران، معاون سازمان زندانها، رئیس زندانهای استان، فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ و رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران برگزار شد، پیشنهادهایی برای بهبود مبارزه با مواد مخدر مطرح و به تصویب رسید.