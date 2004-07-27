تيم ملي تيراندازي معلولين با كسب دو مدال به كشور بازگشت

به گزارش خبرنگار" مهر" ، صديقه برمكي دراين رقابتها توانست دررشته تفنگ بادي ايستاده با ركورد 385 مدال طلا را به دست آورد. تيرانداز اسلواكي مدال نقره اين رقابتها را از آن خود كرد و مهناز رزآبادي با ركورد 372 مدال برنزرا به گردن آويخت. اين

مسابقات با حضورتيراندازان كشوراتريش ، اسلووني ، مقدونيه ، اسلواكي ، جمهوري چك و ايران درشهربرنوچك انجام گرفت.

مسابقات بسكتبال ليگ دسته يك باشگاهي آغازمي شود

پنجمين دوره مسابقات ليگ دسته يك باشگاههاي بانوان ازفردا درمجموعه ورزشي بعثت تهران آغازمي شود.در اين مسابقات 8 تيم به مدت 3 روز صورت رفت و برگشت با يكديگر به رقابت مي پردازند كه در پايان رقابت ها دو تيم از دسته يك به ليگ برتر صعود مي كنند ودو تيم از دسته يك به ليگ دسته دونزول مي كنند.

درروز اول مسابقات تيم هاي آرارات و دماوند - تربيت بدني همدان وتربيت بدني كرمان - شهرداري سنندج با شهرداري كرمانشاه و تيم ايساكو با مخابرات اروميه به رقابت مي پردازند.