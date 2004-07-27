به گزارش گروه دين وانديشه خبرگزاري "مهر" به نقل از پايگاه اطلاع رساني رسا، دبير پژوهشكده فقه و حقوق دفتر تبليغات اسلامي قم گفت: نسبت به بحث عدالت نظريههاي گوناگوني در حال شكل گرفتن و ارائه شدن است.
وي افزود: اسلام به لحاظ اين كه به مقولههاي اجتماعي از آغاز، اهميت اساسي و جدي داده است طبيعتاً نبايد نسبت به بحث عدالت اجتماعي بيتفاوت بماند.
حجت الاسلام مبلغي در اين نشست كه توسط دبيرخانه دائمي مؤسسه گفتمان مهدويت برگزار شد، افزود: آموزه هاي اسلامي در اين زمينه گسترده، مفصل و تا حدودي بكر و دست نخورده است. زيرا تأملات عالمانه نسبت به اين آموزهها از منظر انديشههاي نو و زاويه جديد كمتر صورت گرفته است.
مدير پژوهشكده فقه و حقوق دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم در ادامه افزود: ما اغلب آيات و روايات ناظر بر عدالت را فقط تكرار كردهايم و در منابر و يا كتابها بدون بررسي دقيق از ديد و زاويه فني، ارائه كردهايم.
وي اضافه كرد: جا دارد با توجه به دغدغههاي علمي و يا زاويههاي مطرح در انظار انديشمندان غرب و شرق بحث عدالت را از نو مطرح كنيم و به پرسشهاي مطرح در مباحث علمي امروز پاسخ دهيم. در بحث عدالت كه بعد از انقلاب مطرح شده است تك نكتههاي علمي بوده و نياز است در اين نشستها به يك جمع بندي برسيم و به نظريههايي كه كاملاً جايگاه خود را در ميان نظريات مطرح در غرب پيدا كردهاند، برسيم و احتمالاً نقاط مشترك و تفاوت را در اين ارتباط پيدا نموده، به آشكارسازي اين نقاط بپردازيم.
در نشست تخصصي مهدويت عنوان شد :
مدير پژوهشكده فقه و حقوق دفتر تبليغات اسلامي : عدالت اجتماعي مهمترين مقوله در جهان امروز است
در بيست و پنجمين نشست از سلسله نشستهاي تخصصي مهدويت كه با موضوع مؤلفهها و شاخصههاي عدالت اجتماعي حكومت امام مهدي (عج)برگزار شد، حجت الاسلام مبلغي از فضلاي حوزه و استاد دانشگاه بحث از عدالت اجتماعي را مهمترين مقوله در جهان امروز دانست.
به گزارش گروه دين وانديشه خبرگزاري "مهر" به نقل از پايگاه اطلاع رساني رسا، دبير پژوهشكده فقه و حقوق دفتر تبليغات اسلامي قم گفت: نسبت به بحث عدالت نظريههاي گوناگوني در حال شكل گرفتن و ارائه شدن است.
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