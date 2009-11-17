فتح‌الله بی‌نیاز که اهدای جوایز نفرات اول تا سوم بخش ویژه چهارمین دوره جایزه شعر خبرنگاران را تقبل کرده است در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره دلایل این تصمیم خود، گفت: چندی پیش آقای محمدهاشم اکبریانی دبیر جایزه شعر خبرنگاران در تماسی که با من داشت درباره این جایزه برایم توضیح داد و اینکه این جایزه دارای بخشی ویژه است که به شاعرانی اختصاص دارد که تاکنون کتابهایشان چاپ نشده است.

وی ادامه داد: من از او درباره جوایز برگزیدگان این بخش پرسیدم که گفت "هنوز منبع مالی برای پرداخت جوایز این بخش ندارند". پیشنهادم به آقای اکبریانی این بود که من جایزه سه برگزیده را تقبل کنم که وی نیز پذیرفت.

مولف کتاب "درآمدی بر داستان نویسی و روایت شناسی" تاکید کرد: این جوایز نقش موثری در تشویق شاعران جوان دارد به ویژه آنهایی که تاکنون فرصت چاپ کتابشان فراهم نشده است. از لحاظ روانشناسی هم نقش تشویق ثابت شده است و در دنیا هم این همه جوایز ادبی که در سطوح مختلف اهدا می‌شود بیشتر به دلیل همین جنبه تشویقی است من هم فکر می‌کنم جایزه دادن به برگزیدگان این جایزه مهم است.

بی‌نیاز با اشاره به کتابش به نام "ترجیع‌بندی برای شاعران جوان" با موضوع شاعران جوانی که با هزینه شخصی کتابهایشان را چاپ می‌کنند، بیان کرد: شاعران و نویسندگانی که کتابهایشان چاپ نمی‌شود واقعاً مظلومند و امکان اینکه با مخاطبانشان ارتباط داشته باشند فراهم نمی‌شود هر فردی هم که توانایی چاپ کتاب با هزینه شخصی ندارد. به همین دلایل هرگز فرصت ارائه آثار اینگونه افراد فراهم نمی‌شود.

این پژوهشگر ادبی در پایان تاکید کرد: برگزاری جشنواره‌‌های مختلف فرصتی است که این افراد نیز آثارشان را ارائه کنند و اهداء جوایز ادبی لازمه جشنواره‌ها است که عامل تشویقی نیز محسوب می‌شود. به همین دلیل من در حد وُسعم حاضرم جوایز اینگونه را در جشنواره‌های مختلف تقبل کنم.