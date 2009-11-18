رسیدگی به 152 پرونده در هیئتهای حل اختلاف خراسان شمالی

اردشیر بهلولی در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد افزود: از این تعداد پرونده 89 مورد مربوط به شهرستان بجنورد و 63 پرونده مربوط به شهرستان شیروان است.

وی اظهار داشت: برای بررسی این تعداد پرونده تاکنون بیش از 23 جلسه هیئتهای حل اختلاف در سطح استان برگزار شده است.

وی گفت: تاکنون در هیئتهای حل اختلاف استان 129 رای صادر شده است که 83 رای مربوط به شهرستان بجنورد و 46 رای مربوط به شهرستان شیروان است.

وی ضمن تاکید بر کاهش 17 درصدی آرای صادره در هیئتهای حل اختلاف استان نسبت به مشابه پارسال گفت: از مجموع آرای صادره در هیئتهای حل اختلاف استان 9 رای منجر به اعاده کار، 41 رای پرداخت سنوات، 19 رای سازشی و 60 رای نیز شامل سایرآرا و تصمیمات بوده است.

وی با اشاره به اینکه تاکنون 511 رای در مراجع حل اختلاف استان صادر شده است، گفت: مجموع آرای سازشی در مراجع حل اختلاف استان 111 رای بوده است که نسبت به سال قبل حدود 17 درصد افزایش داشته است.

مدیرکل کار و اموراجتماعی خراسان شمالی همچنین گفت: شکایات واصله به هیئتهای تشخیص در شش ماهه اول سال 88 نسبت به همین مدت در سال 87 از کاهش 20 درصدی برخوردار بوده است.

وی افزود: شکایات واصله به هیئتهای تشخیص در سال 88 تعداد 433 دادخواست است که این آمار در سال 87 تعداد 542 شکایت است.

وی گفت: در هیئتهای تشخیص استان از ابتدای سال 88 تاکنون 382 رای صادر شده است که شامل 12 رای اعاده به کار، 102 رای پرداخت سنوات خدمت، 92 رای سازش و 176 رای سایر آرا و تصمیمات است.

وی با بیان اینکه در بحث آرا سازش هیئتهای تشخیص از افزایش 26 درصدی در سطح استان برخوردار هستیم، افزود: در شش ماهه اول سال 88 تعداد 401 شکایت منجر به سازش قبل از طرح دعوی در مراجع حل اختلاف داریم که این رقم نسبت به آمار 191 شکایت در شش ماهه اول سال 87 از افزایش 110 در صدی برخوردار است.

بهلولی از راه اندازی تلفن گویای سازمان کار وامور اجتماعی خراسان شمالی خبر داد و گفت: با راه اندازی این سامانه، مردم می توانند در هر ساعت از شبانه روز با شماره تلفن 2414232-0584 تماس گرفته و اطلاعات مورد نیاز خود در خصوص میزان دستمزد، قوانین و مقررات قانون کار و سایر مسائل مرتبط با روابط کارگر و کارفرما را به صورت تلفنی دریافت کنند.