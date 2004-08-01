استفاده طولاني مدت از لنزهاي رنگي ، موجب عفونت هاي چشمي مي شود

دكتر عباس عظيمي خراساني در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: لنزها به دو دسته روزانه و دائمي تقسيم مي شوند كه معمولا لنز هاي دائمي به علت برخي شرايط نظير آلودگي هوا، گرم بودن و گرد و خاك ها و نوع ژنتيك در ايران توصيه نمي شود.

وي با بيان اينكه لنزهاي دائمي را هم فقط مي توان براي مدت چند روز و يا حداكثر چند هفته آن هم با تجويز پزشك استفاده كرد، اظهار داشت: از آنجا كه لنزهاي دائميهنگام خواب نيز برداشته نمي شود بنابراين مي توانند رطوبت و اشك چشم را جذب كرده و از جذب كامل متابوليسم چشمي جلوگيري مي كنند .

رئيس انجمن اپتومتري ( بينايي سنجي ) ايران تصريح كرد: لنزهاي زيبايي و طبي بر اساس ميزان تحمل و همچنين ميزان سلامت چشمي مورد استفاده قرار مي گيرند بنابراين افرادي كه چشم آنها داراي تحمل كمتري است حداكثر بايد يك الي دو ساعت از اين لنزها استفاده كنند.

وي با بيان اينكه لنزهاي رنگي نسبت به لنزهاي طبي بيشترين مشكلات را ايجاد مي كنند، در خصوص حساسيت ها و مشكلات ناشي از استفاده از لنزهاي رنگي اظهار داشت: استفاده زياد از لنزهاي رنگي سبب نوعي حساسيت هاي چشمي نظيرقرمزشدن چشم ، درد و سوزش در چشم مي شود.

استاد يار دانشگاه علوم پزشكي مشهد ادامه داد: اگر اين حساسيت هاي چشمي ناشي از استفاده زياد از لنزهاي رنگي كنترل و درمان نشود، چشم دچار عفونت خواهد شد كه بر اثر اين عفونت ترشحات چشمي شديد تر و غليظ تر مي شود.

وي با بيان اينكه در صورت ادامه و عدم معالجه متاسفانه اين مشكلات به تاري چشم و مشكلات قرنيه چشمي منجر مي شود كه در اين صورت بايد به يك متخصص قرنيه چشم مراجعه كرد، گفت: آمار ناشي از ميزان زيان هاي چشمي به علت استفاده از لنزهاي رنگي بالاست و مي توان گفت بر اساس تحقيقي كه در كشور انگليس انجام شده نشان مي دهد كه 25 تا 30 درصد اختلالات چشمي مربوط به لنزهاي چشمي ناشي از استفاده از لنزهاي رنگي بوده است.