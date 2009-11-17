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۲۶ آبان ۱۳۸۸، ۱۴:۳۰

عبدوست در گفتگو با مهر:

طبق مصوبه دولت ساخت کنارگذر تالاب انزلی قطعی شد

طبق مصوبه دولت ساخت کنارگذر تالاب انزلی قطعی شد

مدیرکل دفتر زیستگاهها و امور مناطق سازمان محیط زیست از ابلاغ مصوبه ای که گذر کنارگذر تالاب انزلی را در این تالاب قطعی می کند خبر داد.

امیر عبدوست در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه با ابلاغ این مصوبه و در چارچوب و رعایت شرایط آن گذر جاده از تالاب انزلی قطعی است گفت: موضوع کنار گذر تالاب انزلی بعد از ایرادهای زیست محیطی وارد شده به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ارسال شد تا بر اساس اطلاعات علمی در مورد آن اظهار نظر و این جاده بر اساس موازین علمی ساخته  شود.

این مقام مسئول در سازمان محیط زیست با اشاره به منطبق نبودن شرایط کنار گذر در دوره قبلی تاکید کرد: موضوع گذر جاده از تالاب انزلی بعد از توقف و بررسی ایرادهای گرفته شده مجدداً در هیئت دولت مطرح شد و با مشخص کردن شرایط جدید نحوه اجرای آن مشخص و تعریف شد که اگر شرایط این مصوبه اجرا شود جای هیچ نگرانی در تالاب انزلی وجود ندارد.

مدیرکل دفتر زیستگاهها و امور مناطق سازمان محیط زیست افزود: عرض پلها و مکانهایی که باید پل ساخته شود و قسمتهایی برداشت و ریختن شن و همین طور ایجاد گذرگاهها و دیگر موارد در این مصوبه مورد توجه قرار گرفته به نحوی که دهانه پلها در قسمتهایی به 60 متر و بیشتر نیز می رسد.

پیش از این کارشناسان اصرار وزارت راه و ترابری برای ساخت میانگذر از این تالاب بین المللی را غیر منطقی خوانده بودند و به خاطر اینکه پیش بینی می شد دهانه پلها کوچک طراحی شود بنابر این جریان آب به خوبی انجام نمی شود و به تبع پدیده "جلبک آزولا"  به خاطر جریان نیافتن آب تشدید می شود و در نهایت شوری دریاچه بالا می رود و قطعا فاجعه ای بدتر از این را شاهد خواهیم بود.

با این حال پیشتر کارشناسان به مهر گفته بودند اصرار وزارت راه و ترابری برای احداث کنار گذر تالاب انزلی بیش از 500 هکتار از این تالاب را می بلعد و این مسئله به مرور زمان باعث وصل شدن تالاب به بندر انزلی و در نهایت وادار شدن تالاب به خود زنی و نابودی کامل خواهد شد.

کد مطلب 984887

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