طبق مصوبه دولت ساخت کنارگذر تالاب انزلی قطعی شد

امیر عبدوست در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه با ابلاغ این مصوبه و در چارچوب و رعایت شرایط آن گذر جاده از تالاب انزلی قطعی است گفت: موضوع کنار گذر تالاب انزلی بعد از ایرادهای زیست محیطی وارد شده به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ارسال شد تا بر اساس اطلاعات علمی در مورد آن اظهار نظر و این جاده بر اساس موازین علمی ساخته شود.

این مقام مسئول در سازمان محیط زیست با اشاره به منطبق نبودن شرایط کنار گذر در دوره قبلی تاکید کرد: موضوع گذر جاده از تالاب انزلی بعد از توقف و بررسی ایرادهای گرفته شده مجدداً در هیئت دولت مطرح شد و با مشخص کردن شرایط جدید نحوه اجرای آن مشخص و تعریف شد که اگر شرایط این مصوبه اجرا شود جای هیچ نگرانی در تالاب انزلی وجود ندارد.

مدیرکل دفتر زیستگاهها و امور مناطق سازمان محیط زیست افزود: عرض پلها و مکانهایی که باید پل ساخته شود و قسمتهایی برداشت و ریختن شن و همین طور ایجاد گذرگاهها و دیگر موارد در این مصوبه مورد توجه قرار گرفته به نحوی که دهانه پلها در قسمتهایی به 60 متر و بیشتر نیز می رسد.

پیش از این کارشناسان اصرار وزارت راه و ترابری برای ساخت میانگذر از این تالاب بین المللی را غیر منطقی خوانده بودند و به خاطر اینکه پیش بینی می شد دهانه پلها کوچک طراحی شود بنابر این جریان آب به خوبی انجام نمی شود و به تبع پدیده "جلبک آزولا" به خاطر جریان نیافتن آب تشدید می شود و در نهایت شوری دریاچه بالا می رود و قطعا فاجعه ای بدتر از این را شاهد خواهیم بود.

با این حال پیشتر کارشناسان به مهر گفته بودند اصرار وزارت راه و ترابری برای احداث کنار گذر تالاب انزلی بیش از 500 هکتار از این تالاب را می بلعد و این مسئله به مرور زمان باعث وصل شدن تالاب به بندر انزلی و در نهایت وادار شدن تالاب به خود زنی و نابودی کامل خواهد شد.