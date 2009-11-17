انتظار تبریزیها از دولت اجرای 100 درصدی مصوبات سفرهای قبلی است

به گزارش خبرنگار مهر از تبریز، رضا رحمانی در آستانه سفر هیئت دولت به آذربایجان شرقی ضمن قدردانی از تلاشهای دولت در این منطقه افزود: این سفر از آنجاکه رئیس جمهور و هیئت دولت از نزدیک مشکلات مردم را به صورت میدانی بررسی کرده و در جریان مشکلات قرار خواهند گرفت موجب خیر و برکت برای مردم آذربایجان شرقی است.

رحمانی با بیان اینکه مصوبات دو سفر قبلی کارشناسی و اجرای آنها نیاز استان بود، افزود: استان آذربایجان شرقی با وجود پتانسیل های غنی و موقعیت خاص جغرافیایی نیازمند توجه بیش ار پیش دولتمردان در راستای توسعه روزافزون است.

وی با انتقاد از ارایه برخی آمارها از وضعیت اجرایی شدن مصوبات سفرهای استانی تصریح کرد: هرگز توسعه با ارائه آمارهای غیرواقعی تحقق نمی یابد بلکه انتظار مردم منطقه از رئیس جمهور این است که شخصا وضعیت اجرای پروژه های مهم سفرهای قبلی را از مسئولین استانی جویا شود.

وی در عین حال از انتخاب تبریز به عنوان دومین استان برای سفرهای دور سوم توسط هیئت دولت قدردانی کرده و خطاب به مدیران استانی خاطرنشان کرد: مدیران استانی باید این فرصت را مغتنم شمرده و ضمن ارج نهادن این سفر، پروژه های عقب افتاده و مورد نیاز استان را به طوری جدی با آمارهای واقعی از وزرای مربوطه بخواهند تا استان از شکوفایی خود باز نماند.

نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به مزیت های صنعتی و فرهنگی تبریز افزود: با توجه به اینکه ماهیت سفر فرهنگی اعلام شده از دولت انتظار داریم اجرای پروژه های مهم فرهنگی که جزو مصوبات سفرهای قبلی نیز بوده مورد اهتمام ورزند.

رحمانی از عدم اجرایی شدن برخی از پروژه های مهم فرهنگی و رزشی سفرهای قبلی انتقاد کرد و افزود: مردم استان همچنان در انتظار تکمیل ورزشگاه یادگار امام ( ره) و اجرایی شدن پروژه ربع رشیدی و مقبره الشعراء هستند.

هیچیک از پروژه های مهم دو سفر پیشین اجرایی نشده است

این نماینده مجلس همچنین با اشاره به خسارت هنگفت وارد شده به بازار تبریز در آتش سوزی اخیر گفت: یکی از دلایل مهم خسارت، کمبود امکانات ایمنی در بازار تبریز بود که انتظار است دولت با مساعدت های لازم ضمن تامین این خسارت با تامین امکانات کافی موجب حفظ چنین آثار ارزشمند جهانی بشود.

وی با یادآوری اینکه هیچیک از پروژه های مهم دو سفر پیشین اجرایی نشده است، گفت: درحالیکه در خصوص وضعیت اجرائی شدن مصوبات قبلی آمارهای مختلف ارائه می شود اما هیچیک از پروژه های مهم استان از جمله پالایشگاه شهریار، انتقال آب ارس به دشت تبریز، ادامه خط اتیلن به تبریز، راه آهن میانه- تبریز،‌ اتمام اتوبان زنجان تبریز و ادامه آن تا بازرگان و سد شهید مدنی اجرایی نشده یا به کندی پیش می رود.

رحمانی گفت: این پروژها جزو مهمترین پروژه های مصوبات سفرهای قبلی بود که هنوز تحقق نیافته است و در همین راستا از دولت انتظار داریم اجرای این پروژها را به طور جدی در دستور قرار دهد.