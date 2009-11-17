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۲۶ آبان ۱۳۸۸، ۱۰:۳۵

سارکوزی و طالبانی تاکید کردند:

ضرورت احیای حاکمیت عراق و بازسازی آن

ضرورت احیای حاکمیت عراق و بازسازی آن

رئیس جمهور فرانسه در دیدار با همتای عراقی خود در کاخ الیزه اظهار داشت: پاریس به احیای حاکمیت عراق و بازسازی آن پایبند است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، جلال طالبانی شب گذشته با نیکلا سارکوزی در پاریس دیدار کرد.

سارکوزی در شام کاری با جلال طالبانی اظهار داشت: فرانسه به طور کامل به تلاش های جامعه بین الملل برای احیای حاکمیت عراق و بازسازی این کشور پایبند است.

وی با بیان این مطلب افزود: عراق در مسیر صحیح گام بر می دارد و این کشور جایگاه خود را در جامعه بین الملل پیدا خواهد کرد.

رئیس جمهور فرانسه در ادامه گفت: با وجود آنکه جنون تروریستی همچنان در عراق وجود دارد اما تروریست ها شکست خواهند خورد و ما به عراقی جدید، دموکراتیک و فدرالی که به تمامی گروه ها و طیف ها احترام می گذارد اطمینان داریم.

کد مطلب 984927

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