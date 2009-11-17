27 هزار دستگاه کامیون حامل سوخت از مرز مهران به عراق صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، محمد کهزادیان صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در سال جاری بیش از 27 هزار و 500 دستگاه کامیون حامل انواع مواد سوختنی از مرز بین المللی مهران به کشور عراق صادر و ترانزیت شده است.

وی بیان داشت: این مواد سوختنی شامل گازوئیل، گاز مایع، نفت سفید، بنزین معمولی و...است.

این مسئول با اشاره به اینکه روزانه 80 دستگاه کامیون حامل مواد سوختنی از مرز بین المللی مهران وارد کشور عراق می شود، خاطرنشان مرد: میزان ترانزیت سوخت در مرز مهران نسبت یه مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است.

کهزادیان عنوان کرد: مهمترین عامل استقبال تجار و زوار از مرز بین المللی مهران امنیت مطلوب مرز است.

این مسئول یادآور شد: روزانه دو میلیون و 500 هزار دلار کالا از مرز بین المللی مهران وارد کشور عراق می شود.

استان ایلام دارای 420 کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق است.