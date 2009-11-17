بزرگترین مسیل شمال شرق تهران مرمت و بازسازی شد‏

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس محمد شیری با اعلام این خبر گفت: در ‏آستانه فرارسیدن فصل زمستان و بارشهای باران و به منظور جلوگیری از ریزش دیواره مسیل ‏خشایار و خطرات ناشی از تخریب دیوارها و کف مسیل بازسازی و ترمیم قسمت اعظمیی از مسیل و ‏دیوار حائل آن در دستور کار قرار گرفت.

معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه چهار قرارگرفتن این پروژه در مسیل آب کانال خشایار و حجم ‏بالای آب در مسیل و تراوش آب از جداره های خاکی را از عوامل مهم فرسایش و و از بین رفتن ‏جداره های دیوار مسیل ذکر کرد و گفت: علاوه بر فرسایش دیواره ای مسیل خشایار که خطراتی را ‏برای شهروندان ساکن در مجاورت این مسیل ایجاد می نمود، منظر ناهمگون جداره ها نیز لزوم ‏احداث دیوار حائل مسیل را دو چندان کرد.

وی افزود: فاز یک این پروژه شامل170مترطول و فاز 2 نیز 190 متر طول، با هزینه ای بیش از ‏‏11 میلیارد ریال و عملیات فاز 3 با حجم بتن ریزی 1470 متر مکعب در کف و دیوارها تکمیل و به ‏بهره برداری رسیده است.

شیری خاطرنشان کرد: در این پروژه، خاکبرداری و لجن برداری 8000 مترمکعب، تخریب بتن ‏‏160مترمکعب، بتن ریزی 2600 مترمکعب، دیوار چینی سنگی 920 مترمکعب، آرماتوربندی 70 تن ‏قالب بندی 1800 مترمربع، انحراف مسیر آب توسط نصب نیوجرسی همراه ورقهای فولادی به ‏عرض 1/5 متر و گونی چینی، دیوار بتنی با ارتفاع حداقل 3 متر و کف سازی بتنی به عرض حداقل ‏‏9 متر صورت گرفته است.

این پروژه از منطقه یک شروع شده و از مناطق 4 ، 8 ، 13 ، 14 ، 15 و 20 عبور خواهد ‏کرد و به جنوبی ترین نقطه تهران متصل می شود.