بزرگترین مسیل شمال شرق تهران مرمت و بازسازی شد‏

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس محمد شیری با اعلام این خبر گفت: در آستانه فرارسیدن فصل زمستان و بارشهای باران و به منظور جلوگیری از ریزش دیواره مسیل خشایار و خطرات ناشی از تخریب دیوارها و کف مسیل بازسازی و ترمیم قسمت اعظمیی از مسیل و دیوار حائل آن در دستور کار قرار گرفت.
معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه چهار قرارگرفتن این پروژه در مسیل آب کانال خشایار و حجم بالای آب در مسیل و تراوش آب از جداره های خاکی را از عوامل مهم فرسایش و و از بین رفتن جداره های دیوار مسیل ذکر کرد و گفت: علاوه بر فرسایش دیواره ای مسیل خشایار که خطراتی را برای شهروندان ساکن در مجاورت این مسیل ایجاد می نمود، منظر ناهمگون جداره ها نیز لزوم احداث دیوار حائل مسیل را دو چندان کرد.
وی افزود: فاز یک این پروژه شامل170مترطول و فاز 2 نیز 190 متر طول، با هزینه ای بیش از 11 میلیارد ریال و عملیات فاز 3 با حجم بتن ریزی 1470 متر مکعب در کف و دیوارها تکمیل و به بهره برداری رسیده است.
شیری خاطرنشان کرد: در این پروژه، خاکبرداری و لجن برداری 8000 مترمکعب، تخریب بتن 160مترمکعب، بتن ریزی 2600 مترمکعب، دیوار چینی سنگی 920 مترمکعب، آرماتوربندی 70 تن قالب بندی 1800 مترمربع، انحراف مسیر آب توسط نصب نیوجرسی همراه ورقهای فولادی به عرض 1/5 متر و گونی چینی، دیوار بتنی با ارتفاع حداقل 3 متر و کف سازی بتنی به عرض حداقل 9 متر صورت گرفته است.
این پروژه از منطقه یک شروع شده و از مناطق 4 ، 8 ، 13 ، 14 ، 15 و 20 عبور خواهد کرد و به جنوبی ترین نقطه تهران متصل می شود.
نظر شما