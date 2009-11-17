دلخراشترین مرگ سال رقم خورد/ سه کارگر زنده زنده سوختند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، در یک اتفاق دلخراش در یک واحد تولید قیر در شهرک صنعتی سلفچگان 3 کارگر تبعه افغانستان به طرز بسیار وحشتناکی در میان قیر سوختند.



فرمانده عملیات امداد و نجات ایستگاه شماره 6 آتش نشانی قم که در این حادثه نیز فرماندهی عملیات را به عهده داشته است در تشریح این حادثه دلخراش به خبرنگار مهر گفت: روز دوشنبه از طریق پلیس 110 از وقوع این حادثه در شهرک صنعتی سلفچگان مطلع شده و بلافاصله با اکیپ کامل عازم محل حادثه شدیم.



حسن حبیبی تأکید کرد: طبق اظهارات شاهدان در حین فعالیت کارگران یک جسم خارجی داخل چاهک که 3 تا 4 متر عمق داشت می‌افتد و کارگران برای خارج کردن آن اقدام می‌کنند. ابتدا یک کارگر بدون رعایت نکات ایمنی از چاه پایین رفته اما بدلیل وجود گاز‌های سمی درون چاه دچار گاز گرفتگی شده و به ته چاه سقوط می‌کند.



بعد از این اتفاق نیز دو نفر دیگر برای نجات فرد سقوط کرده به درون چاه دست به کار می‌شوند اما آنها نیز به سرنوشت نافرجام همکارشان دچار می‌شوند.



وی یاد‌آور شد: بعد از وقوع این حادثه دلخراش ابتدا افراد حاضر در محل این کارخانه با نصب یک فن خنک کننده در چاه برای نجات افراد حادثه دیده اقدام می‌کنند اما تلاش آنها نیز به جایی نرسیده و نهایتا از پلیس 110 و آتش نشانی استمداد می‌طلبند.



حبیبی اضافه کرد: با اعزام اکیپ مجهز عملیاتی آتش نشانی از ایستگاه شش قم واقع در بلوار امین به محل حادثه و مشاهده اقداماتی از جمله نصب فن خنک کننده از سوی حاضران کار برای نیرو‌های عملیاتی به دلیل وجود گاز‌های متصاعد شده از چاه بسیار سنگین و طاقت فرسا بود، با تقسیم کار صورت گرفته ابتدا آقایان کریم رستمی و حمید رضا فریدی از عوامل ایثار‌گر و زحمتکش آتش نشانی با تجهیزات کامل وارد چاهک قیر شدند اما‌ گاز‌های موجود در چاه کار را برای بچه‌ها سخت کرده بود که طی آن یکی از عوامل ما دچار سوختگی شدید از ناحیه پا شد، خود من هم به مسمومیت شدید گاز دچار شدم.



وی تأکید کرد: با سخت‌تر شدن عملیات درخواست 4 دستگاه سیلندر تنفسی کردیم تا اندکی هوا و جو سنگین داخل چاه فروکش کند و پس از آن اقدام به خروج اجساد از عمق چاه کردیم.



حبیبی یادآور شد: با ورود عوامل آتش نشانی به درون چاه صحنه‌هایی را مشاهده کردیم که تا به حال ندیده بودیم، یکی از کارگران با صورت روی قیر‌ها افتاده بود و تمام مغز و سر و صورتش سوخته بود، کارگر دیگری هم که با پهلو روی قیرها افتاده بود تمام ریه‌هایش دچار پختگی شده بود و از بینی، دهان و همه جای بدنش خونابه بیرون زده بود.



دیگر فرد حادثه دیده نیز وضعیت مشابهی داشت. دست به هر جای بدنشان که می‌زدیم مثل گوشت پخته، جدا می‌شد همه جای بدنشان پخته شده بود با توجه به این وضعیت تصمیم گرفتیم با ریسمان طوری اجساد را ببندیم که بدنشان از هم جدا نشود با این کار موفق شدیم اجساد پخته شده حادثه دیدگان را از عمق چاهک خارج کرده و تحویل عوامل انتظامی دهیم.



سرپرست شهرک صنعتی سلفچگان نیز در تشریح جزئیات این حادثه به خبرنگار مهر در قم گفت: کارگران کشته شده که هر سه تبعه افغان بوده‌اند در یک کارخانه بازیافت پسمانده‌های روغنی و قیر مشغول فعالیت بودند که با افتادن یک گونی درون چاهک قیر با بی‌احتیاطی کامل اقدام به ورود به چاه و رفع مشکل می‌کنند اما متأسفانه بدلیل گاز‌های متصاعد در چاه دچار گاز گرفتگی شده و به درون چاه سقوط می‌کنند.



مهندس جواد حجت‌پور که از نزدیک شاهد ماجرای مرگ دلخراش سه کارگر تبعه افغان بود در تشریح عملیات امداد و نجات گفت: با توجه به طاقت فرسا بودن عملیات بیرون کشیدن اجساد، نزدیک بود یکی از عوامل زحمتکش آتش نشانی که مجهز به کپسول اکسیژن و وسایل ایمنی بود با سقوط به درون چاهک به سرنوشت دیگر حادثه دیدگان مبتلا شود.



وی با اشاره به اینکه کارگران خارجی همگی باید مجوز کار از اداره‌ کار و امور اجتماعی داشته باشند تصریح کرد: با توجه به اینکه کارگران ایرانی معمولا حاضر نمی‌شوند کارهای سخت انجام بدهند بیشتر اتباع خارجی برای انجام چنین کار‌هایی به کار گرفته می‌شوند.



کارفرما باید نکات ایمنی را گوشزد می‌کرد



مدیر شهرکها و نواحی صنعتی قم نیز با ابراز بی اطلاعی از جزئیات این حادثه دلخراش بطور تلویحی کارفرما را در این حادثه مقصر دانست و افزود: کارفرما حتما باید صلاحیت کارگران را بررسی و تأیید می‌کرد و نکات ایمنی و آموزشی را به آنان متذکر می‌شد.



مهندس روح‌الله ابراهیمی در عین حال تصریح کرد: اکثر قریب به اتفاق کارگران مشاغل سخت از قبیل حفاری و... در استان قم تبعه افغانستان هستند.



اما نکته‌ای که ضرورت دارد مسئولان استان بدان توجه نمایند این است که به رغم وجود کارخانجات فراوان شیمیایی و خطر آفرین در شهرک صنعتی سلفچگان و وقوع حوادث وحشتناک از این دست، هنوز در این شهرک از وجود ایستگاه آتش نشانی و درمانگاه خبری نیست لذا خسارات فراوان جانی و مالی ناشی از حوادث را باید کارگران و کارخانه‌داران فعال شهرک صنعتی به جان بخرند.