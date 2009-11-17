شعبه سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی ایران در ایلام افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، رئیس سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی کشور صبح سه شنبه در این آیین گفت: توسعه شعب این سازمان در اقصی نقاط کشور در دستور کار قرار دارد.
محمود علیگو افزود: اکنون نیز 16 شعبه فعال این سازمان در سراسر استانهای کشور با تشکیل گروههای جهادی خیریه فعالیت خود را آغاز کردهاند.
این مسئول با اشاره به اینکه حدود پنج هزار دانشجو نیز در شعب سازمان دانشجویان ایران عضویت دارند، خاطرنشان کرد: این دانشجویان در قالب 48 کانون به فعالیت در حوزههای مختلف از جمله توسعهای و هویتی میپردازند.
این مسئول یادآور شد: این سازمان برنامههای مختلفی را در راستای محرومیتزدایی در کشور تدوین کرده که به مرور در طول سال جاری اجرایی میشود.
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