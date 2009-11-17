کنفرانس بین المللی آموزش الکترونیکی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سنجش و ارزیابی در آموزش و یادگیری، اقتصاد یادگیری الکترونیکی، مباحث حقوقی و مالکیت معنوی در آموزش الکترونیکی، بهداشت روانی دانشجو در محیط الکترونیکی، بومی سازی یادگیری الکترونیکی، چالشها و راهکارهای توسعه یادگیری الکترونیکی، یادگیری الکترونیکی در 1404، رویکردها، مدلها و تکنیکهای طراحی محتوای الکترونیکی، شبیه سازی، خلاقیت و نواوری در برنامه درسی الکترونیکی، فناوریهای زیر ساختی و یادگیری الکترونیکی و مدل سازی یادگیرنده محورهای این کنفرانس به شمار می رود.

همزمان با برگزاری این کنفرانس، نمایشگاهی نیز با حضور دستگاههای دولتی و شرکتهای خصوصی فعال در حوزه آموزش الکترونیکی برگزار می شود.