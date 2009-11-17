پرونده انضباطی دانشجویان در مسیری منطقی رسیدگی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر فرحناز ترکستانی در این نشست همچنین بر سعی در حل مشکلات به وجود آمده برای دانشجویان از طریق واحد مشاوره و اساتید دلسوز تاکید کرد.

دکتر محمدزاده شبستری رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان رضوی نیز در این نشست در سخنانی لزوم ارتباط مهربانانه و رعایت ظرافت خاص در نوع برخورد با دانشجویان را مورد توجه قرار داد.

نشست دبیران و کارشناسان شوراهای انضباطی بدوی دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی با محوریت پیشگیری از تخلفات دانشجویی تشکیل شد و یکسان ‌سازی فرمها و چگونگی بررسی منطقی و حقوقی پرونده ‌های انضباطی دانشجویان مورد بررسی قرار گرفت.

نشست دو روزه دبیران و کارشناسان شوراهای انضباطی بدوی دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور در دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد.