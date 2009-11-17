  1. استانها
  2. قم
۲۶ آبان ۱۳۸۸، ۱۵:۰۵

در گفتگو با مهر عنوان شد:

تب آنفلوانزا در قم فروکش کرده است / فوت پنج نفر در قم

تب آنفلوانزا در قم فروکش کرده است / فوت پنج نفر در قم

قم - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز بهداشت استان قم از فروکش کردن تب آنفلوانزای نوع A در قم خبر داد.

دکتر امیر اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با اعلام این خبر اظهار داشت: دو هفته‌ای است که موج اول تب آنفلوانزای خوکی در استان قم فروکش کرده و شرایط به حالت طبیعی برگشته است.

وی در بخش دیگری از سخنانش آخرین آمار مبتلایان به این ویروس خطرناک را در قم 224 نفر اعلام کرد و گفت: تعداد فوتی‌ها نیز طبق آخرین آمار اعلام شده پنج نفر بوده است.

رئیس مرکز بهداشت قم تصریح کرد: تاکنون در مجموع بیش از 800 نمونه آزمایش آنفلوانزا از استان قم به تهران ارسال شد که از این تعداد 224 مورد مثبت اعلام شده است.

وی همچنین بر ضرورت پیشگیری شهروندان و رعایت نکات بهداشتی تاکید کرد و افزود: شهروندان به محض مشاهده علائم آنفلوانزا به مراکز درمانی مراجعه کنند.

کد مطلب 984994

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها