تب آنفلوانزا در قم فروکش کرده است / فوت پنج نفر در قم

دکتر امیر اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با اعلام این خبر اظهار داشت: دو هفته‌ای است که موج اول تب آنفلوانزای خوکی در استان قم فروکش کرده و شرایط به حالت طبیعی برگشته است.



وی در بخش دیگری از سخنانش آخرین آمار مبتلایان به این ویروس خطرناک را در قم 224 نفر اعلام کرد و گفت: تعداد فوتی‌ها نیز طبق آخرین آمار اعلام شده پنج نفر بوده است.



رئیس مرکز بهداشت قم تصریح کرد: تاکنون در مجموع بیش از 800 نمونه آزمایش آنفلوانزا از استان قم به تهران ارسال شد که از این تعداد 224 مورد مثبت اعلام شده است.



وی همچنین بر ضرورت پیشگیری شهروندان و رعایت نکات بهداشتی تاکید کرد و افزود: شهروندان به محض مشاهده علائم آنفلوانزا به مراکز درمانی مراجعه کنند.