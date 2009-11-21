نگاه پزشکی به مسائل روانشناختی از عوامل تهدید سلامت روان است

سیدمحمد مومنی در خصوص موضع مدیرکل دفتر سلامت روان اجتماعی وزارت بهداشت نسبت به مقوله بیمه معتادان و... به خبرنگار مهر گفت: یکی از بزرگترین مشکلات و موانع سلامت روان در کشور ادبیات و خزانه لغاتی است که تفکر مدیران تصمیمگیرنده در این باب را می سازد. بارها شاهد دیدگاه پزشکی این قبیل مدیران به مسائل روانشناختی جامعه بوده ایم.

دکتر محمدباقر صابری زفرقندی مدیرکل سلامت روانی اجتماعی، اعتیاد وزارت بهداشت، چندی پیش در مصاحبه ای عنوان داشته که "بیمارانی که برای درمان اعتیاد در بیمارستانهای روانپزشکی بستری می ‌شوند باید به عنوان بیمار روانپزشکی قلمداد شده و تحت حمایت بیمه قرار گیرند."

مومنی با عنوان این مطلب که دیدگاههای این مدیر وزارت بهداشت پیرامون شمول بیمه درمان معتادان و برخی مسائل دیگر پیرامون مسائل روانشناختی است گفت: صحبتهای زفرقندی پر از اصطلاحات پزشکی و روانپزشکی مانند بستری کردن، بیمارستان، تخت و... است در حالی که اینها صرفا در مورد درصد کمی از مسائل روانشناختی صدق می کند.

دیدگاه مسلط پزشکی در وزارت بهداشت پیرامون مسائل روانشناختی مردم از بزرگترین عوامل تهدید کننده سلامت روانی است مومنی

این کارشناس ارشد روانشناسی بالینی ادامه داد: مشکل اکثر افرادی که درگیر معضلات روانشناختی هستند مربوط به مواردی همچون عدم سازگاری اجتماعی، ناکارآمدی در ارتباط، وسواس، اختلالات اضطرابی، ضعف در مهارتهای زناشویی و پرورش فرزند، استرسهای روزمره و... است، نه آن مسائل عمیقی که صرفا نیاز به دارو و بیمارستان دارد.



مومنی افزود: جمعیتی که درگیر این مسائل و مشکلات هستند نیاز به مشاوره و روان درمانی دارند نه دارو و بستری. هرچند روانشناسی و روانپزشکی مکمل یکدیگرند و متخصصین آنها باید با همدیگر همکاری داشته باشند ولی این دیدگاه مسلط پزشکی که در وزارت بهداشت پیرامون مسائل روانشناختی مردم وجود دارد خود از بزرگترین عوامل تهدید کننده سلامت روانی است.

مدیرکل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت عنوان داشته که درمان اعتیاد مربوط به طب و روانپزشکان است.

مومنی در این خصوص گفت: اگر منظور از طب و روانپزشکی استفاده صرف از دارو است باید گفت که بیش از 90 درصد محتوای اختلال اعتیاد روانشناختی است و نیاز به روان درمانی و مشاوره انگیزشی دارد نه فقط تجویز دارو که حتما به این موضوع واقف هستند.

بیشترین میزان بهبودی بدون بازگشت اعتیاد از طریق روشهای حمایتی همچون گروههای 12 قدمی است که عنصر اصلی در آنها مشاوره انگیزشی است.

مومنی با عنوان این مطلب که نگرانی همیشگی روانشناسان در مورد نگاه مسلط پزشکی در وزارت بهداشت نسبت به مسائل روانشناختی است افزود: مسائل روانشناختی را تنها با نگاه علامتی و نشانه شناسی پزشکی نمی توان مورد تحلیل قرار داد و ما خواستار بر طرف شدن این نگرانی هستیم.

این کارشناس ارشد روانشناسی بالینی از بیمه خدمات روانشناختی و مشاوره به عنوان ضروری ترین نیازهای امروز جامعه ایران یاد کرد و گفت: در صورت عملی شدن این برنامه مردم می توانند با دفترچه بیمه خود از خدماتی که در مراکز مشاوره و روانشناسی ارائه می شود استفاده کنند.

بیش از سه سال است که تلاشهای گروه تدوین و پیگیری طرح بیمه خدمات روانشناختی با نظرات غیر تخصصی مواجه شده است کارشناس ارشد روانشناسی

مومنی در خصوص طرح بیمه خدمات روانشناختی اظهارداشت: بیش از سه سال است که تلاشهای گروه تدوین و پیگیری طرح بیمه خدمات روانشناختی با نظرات غیر تخصصی مواجه شده و نگرانی ما این است که در قانون سلامت روان هم همین دیدگاههای پزشکی حاکم باشد.

گروه تدوین و پیگیری طرح بیمه خدمات روانشناختی و مشاوره افرادی هستند که در سه سال گذشته با تلاشهای فراوان، ریاست جمهوری و وزارت رفاه را متوجه ضرورت اجرایی شدن بیمه خدمات روانشناسی کرده اند و اکنون به صورت جدی خواستار ارائه دیدگاه متخصصان و دلسوزان جامعه پیرامون قانون سلامت روان هستند.

سرپرست گروه تدوین و پیگیری طرح بیمه خدمات روانشناختی و مشاوره در پایان گفت: امیدواریم که مشارکت و توجه وزارت بهداشت موجب اجرایی شدن هرچه سریعتر طرح بیمه خدمات روانشناختی و مشاوره در جامعه شود.