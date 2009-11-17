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۲۶ آبان ۱۳۸۸، ۱۲:۲۰

مقامات حزب کمونیست چین امروز با سران حزب موتلفه دیدار می کنند

مقامات حزب کمونیست چین امروز با سران حزب موتلفه دیدار می کنند

سران حزب موتلفه اسلامی با هیئت هفت نفره حزب کمونیست چین که امروز وارد تهران شدند، دیدار و جلسات مشترکی برگزار می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر ، حزب موتلفه اسلامی که در تهران میزبان حزب کمونیست چین است، در این دیدارها به بحث و تبادل نظر درباره  مسائل سیاسی "تهران-پکن" و همچنین چگونگی روابط دو ملت از طریق احزاب با این هیئت چینی می پردازد. 

این دعوت در ادامه تعاملات حزب موتلفه اسلامی با احزاب مختلف دنیا و بویژه حزب کمونیست چین است و طی آن پیرامون موضوعاتی از جمله تقویت و تحکیم روابط دو کشور، تحولات ومسائل سیاسی "تهران-پکن" وهمچنین چگونگی روابط دو ملت از طریق احزاب بحث وتبادل نظر است.

هیئت 7 نفره حزب کمونیست چین به ریاست "لیوچیبائو" دبیرحزب کمونیست شعبه استان "سیچوآن" وعضو کادر مرکزی این حزب روزهای 26 و 27 آبان میهمان حزب موتلفه اسلامی خواهند بود.

براساس اعلام حزب موتلفه ، هیئت چینی قرار است در مدت اقامت خود در تهران با سران واعضای هیئت مرکزی حزب موتلفه اسلامی، دبیرکل هلال احمر کشور، رئیس اتاق بازرگانی ایران وچین دیدار وگفتگو داشته باشند.
 

کد مطلب 985045

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