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۲۶ آبان ۱۳۸۸، ۱۲:۲۵

نمایش "زمانی برای دوست داشتن" و "کودک و فرشته" در هند

نمایش "زمانی برای دوست داشتن" و "کودک و فرشته" در هند

فیلم‌های سینمایی "زمانی برای دوست داشتن" و "کودک و فرشته" در بخش رقابتی سینمای آسیای شانزدهمین جشنواره فیلم کودک و نوجوان فیل طلایی به نمایش در می‌آیند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی اعلام کرد فیلم‌های سینمایی "زمانی برای دوست داشتن" ساخته ابراهیم فروزش (برنده جوایز جشنواره‌های لوکاس، ریموسکی و سینه کید) و "کودک و فرشته" ساخته مسعود نقاش‌‌زاده (برنده جایزه جشنواره اشلینگل ) در این رویداد به روی پرده خواهند رفت.

همچنین فیلم‌های ایرانی دیگری نیز در جشنواره فیلم کودک و نوجوان فیل طلایی حضور خواهند داشت که عبارتند از فیلم بلند "نصف مال من نصف مال تو" ساخته وحید نیکخواه آزاد و فیلم‌های کوتاه "صندلی‌ها" ساخته فاطیما یثربی، "مرد جوان و خیاط حیله‌گر" ساخته راشین خیریه، "علامت سوال" ساخته حمید نویم و "دلم برای لایه ازن می‌سوزد" ساخته پوریا عقیلی.

همچنین در بخش جهان کودکان جشنواره فیل طلایی، فیلم‌های "گراناز" ساخته عباس رافعی و "نشانی" ساخته فریدون حسن پور حضور دارند.علی وزیریان کارگردان فیلم‌هایی چون "خدا نزدیک است" و "یک وجب از آسمان" نیز از کشورمان در جمع هیئت داوران بخش آسیای این رویداد حضور دارد.

شانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم کودک و نوجوان فیل طلایی از 23 تا 29 آذرماه امسال در شهر حیدرآباد کشور هند برگزار می‌شود.

کد مطلب 985047

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