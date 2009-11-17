نمایش "زمانی برای دوست داشتن" و "کودک و فرشته" در هند

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی اعلام کرد فیلم‌های سینمایی "زمانی برای دوست داشتن" ساخته ابراهیم فروزش (برنده جوایز جشنواره‌های لوکاس، ریموسکی و سینه کید) و "کودک و فرشته" ساخته مسعود نقاش‌‌زاده (برنده جایزه جشنواره اشلینگل ) در این رویداد به روی پرده خواهند رفت.

همچنین فیلم‌های ایرانی دیگری نیز در جشنواره فیلم کودک و نوجوان فیل طلایی حضور خواهند داشت که عبارتند از فیلم بلند "نصف مال من نصف مال تو" ساخته وحید نیکخواه آزاد و فیلم‌های کوتاه "صندلی‌ها" ساخته فاطیما یثربی، "مرد جوان و خیاط حیله‌گر" ساخته راشین خیریه، "علامت سوال" ساخته حمید نویم و "دلم برای لایه ازن می‌سوزد" ساخته پوریا عقیلی.

همچنین در بخش جهان کودکان جشنواره فیل طلایی، فیلم‌های "گراناز" ساخته عباس رافعی و "نشانی" ساخته فریدون حسن پور حضور دارند.علی وزیریان کارگردان فیلم‌هایی چون "خدا نزدیک است" و "یک وجب از آسمان" نیز از کشورمان در جمع هیئت داوران بخش آسیای این رویداد حضور دارد.

شانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم کودک و نوجوان فیل طلایی از 23 تا 29 آذرماه امسال در شهر حیدرآباد کشور هند برگزار می‌شود.

